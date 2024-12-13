Crea un Vídeo de Actualización de la Hoja de Ruta con AI

Desarrolla un vídeo de actualización de la hoja de ruta de 90 segundos dirigido a clientes externos, anunciando nuevas características emocionantes y mejoras planificadas. Este vídeo necesita un estilo visual y de audio dinámico y moderno, aprovechando el texto a vídeo desde el guion para traducir eficientemente los mensajes de marketing en visuales cautivadores, completo con subtítulos prominentes para accesibilidad y mayor alcance en las plataformas sociales.
Produce un vídeo integral de 2 minutos para comunicar tu visión a largo plazo del producto a posibles inversores o nuevos miembros del equipo, utilizando un estilo amigable y accesible. Aprovecha los avatares de AI de plantillas personalizables para narrar hitos estratégicos clave, haciendo que la hoja de ruta compleja sea accesible y humanizada, mientras también se presenta soporte de biblioteca de medios/stock relevante para enriquecer visualmente la presentación.
Diseña un vídeo rápido de 45 segundos para comunicar hitos urgentes del producto y correcciones de errores a un equipo de desarrollo multifuncional, requiriendo un estilo visual nítido e informativo con transiciones rápidas. Asegúrate de que el vídeo sea adaptable para varios canales de comunicación interna utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, facilitando compartir actualizaciones a través de Slack, correo electrónico o herramientas de gestión de proyectos sin necesidad de re-editar.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Actualización de la Hoja de Ruta

Comunica fácilmente tu visión y progreso del producto con vídeos de actualización de la hoja de ruta atractivos y profesionales, creados rápidamente en línea.

Step 1
Elige una Plantilla o Comienza con un Guion
Comienza seleccionando una plantilla personalizable diseñada específicamente para actualizaciones de la hoja de ruta, o utiliza nuestra función de Texto a vídeo desde el guion para generar contenido directamente desde tu plan.
Step 2
Añade tu Contenido y Avatares de AI
Llena tu vídeo con hitos clave y detalles del proyecto. Utiliza avatares de AI para presentar tus actualizaciones, mejorando el compromiso sin necesidad de una cámara.
Step 3
Personaliza con Branding y Subtítulos
Aplica los colores y el logotipo de tu marca usando controles de Branding. Mejora la claridad y accesibilidad para tu audiencia con subtítulos generados automáticamente.
Step 4
Exporta tu Vídeo de Actualización
Finaliza tu vídeo profesional de la hoja de ruta y expórtalo. Aprovecha el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Comunica la visión futura

Inspira a los stakeholders y equipos presentando visualmente la hoja de ruta estratégica y los objetivos futuros de tu producto con AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización de la hoja de ruta del producto?

HeyGen revoluciona el proceso de creación de un vídeo de actualización de la hoja de ruta al aprovechar funciones impulsadas por AI. Nuestra plataforma permite Texto a vídeo desde el guion, utilizando avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off para transformar tu contenido en vídeos profesionales de actualización de la hoja de ruta del producto sin necesidad de edición extensa.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis vídeos de hoja de ruta usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia personalización con plantillas personalizables, permitiéndote integrar la identidad única de tu marca. Utiliza nuestros controles de Branding para logotipos y colores, y mejora tus vídeos con un vasto soporte de biblioteca de medios/stock, junto con animaciones de texto dinámico, para crear vídeos de actualización de la hoja de ruta atractivos.

¿Qué características técnicas de salida proporciona HeyGen para una distribución óptima de vídeos?

HeyGen asegura que tus vídeos de actualización de la hoja de ruta del producto estén perfectamente formateados para cualquier plataforma con sus robustas características técnicas. Ofrecemos cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, junto con subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido sea accesible y profesional en varios canales y audiencias.

¿Con qué rapidez pueden los usuarios generar vídeos de hoja de ruta de producto de alta calidad con HeyGen?

HeyGen está diseñado para la eficiencia, permitiendo la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo con una velocidad notable. Nuestro creador de vídeos en línea fácil de usar te permite transformar tu visión en un vídeo de actualización de la hoja de ruta pulido rápidamente, haciendo que todo el proceso de producción de vídeo sea rápido y sin complicaciones.

