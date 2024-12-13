HeyGen acelera significativamente la producción de video para tu campaña de remarketing convirtiendo instantáneamente guiones en activos de video pulidos con avatares de IA y voces en off profesionales. Esta rápida creación de contenido permite a los especialistas en marketing iterar y desplegar rápidamente múltiples videos de anuncios de retargeting, optimizando el rendimiento de la campaña y el seguimiento de conversiones sin los plazos tradicionales de producción de video.