Crea un Video de Anuncio de Retargeting que Convierta
Aumenta las conversiones y vuelve a captar a tu audiencia objetivo con potentes anuncios en video, creados sin esfuerzo a partir de un guion usando IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un "video de anuncio de retargeting" atractivo de 45 segundos para negocios de comercio electrónico y especialistas en marketing digital, diseñado para "optimizar el contenido de video" y lograr el máximo reenganche con visitantes previos del sitio web. Presenta este contenido dinámico y vibrante, completo con música de fondo animada, a través de un avatar de IA profesional. Los avatares de IA de HeyGen asegurarán una presencia en pantalla convincente y consistente para tu mensaje.
Para guiar a los especialistas en marketing avanzados y estrategas de campañas publicitarias, desarrolla un video instructivo integral de 1 minuto y 30 segundos enfocado en las técnicas de implementación de "seguimiento de conversiones" dentro de "Google Ads" para retargeting. Este video requiere un estilo visual limpio y basado en datos, con superposiciones de texto prácticas en pantalla y una narración calmada y autoritaria. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y claridad de los términos técnicos complejos.
Ilustrando las mejores prácticas para lanzar una campaña de "remarketing dinámico" y mejorar la eficiencia de la "campaña publicitaria", produce un video nítido de 30 segundos específicamente para especialistas en marketing de rendimiento y compradores de medios. Este video moderno y conciso debe presentar un avatar de IA hablando directamente a la cámara y entregando un fuerte llamado a la acción. Aprovecha la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una adaptación perfecta en varias plataformas de redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de retargeting en video atractivos para volver a captar prospectos y aumentar las conversiones.
Videos Atractivos para Redes Sociales.
Genera clips de video dinámicos en minutos, perfectos para cautivar audiencias personalizadas en campañas de retargeting en redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de retargeting en video de alta calidad?
HeyGen simplifica la creación de anuncios de retargeting en video atractivos transformando texto en activos de video profesionales usando avatares de IA, voces en off y plantillas personalizables. Esto permite la producción rápida de diversos formatos de anuncios, perfectamente adaptados a tu lista de audiencia objetivo en varias redes digitales.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para optimizar campañas de retargeting en video?
HeyGen te permite producir activos de video técnicamente optimizados ofreciendo varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y controles de marca robustos, asegurando que tus videos de anuncios de retargeting se ajusten a diversos formatos de anuncios. Estas características te ayudan a adaptar el contenido para plataformas como Google Ads y YouTube, cruciales para campañas de retargeting en video efectivas y el compromiso con audiencias personalizadas.
¿Puedo personalizar anuncios de retargeting en video para segmentos de audiencia específicos usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen permite la personalización dinámica de anuncios de retargeting en video al permitirte generar diversos activos de video para distintas audiencias personalizadas o listas de audiencia objetivo. Aprovecha los avatares de IA y las opciones flexibles de texto a video para crear mensajes únicos que resuenen basados en datos de eventos específicos del espectador o comportamiento de video.
¿Cómo acelera HeyGen la producción de activos de video para una campaña de remarketing?
HeyGen acelera significativamente la producción de video para tu campaña de remarketing convirtiendo instantáneamente guiones en activos de video pulidos con avatares de IA y voces en off profesionales. Esta rápida creación de contenido permite a los especialistas en marketing iterar y desplegar rápidamente múltiples videos de anuncios de retargeting, optimizando el rendimiento de la campaña y el seguimiento de conversiones sin los plazos tradicionales de producción de video.