Crea un Vídeo de Lanzamiento: Lanza tu Producto con Impacto
Diseña rápidamente impresionantes vídeos de lanzamiento que capturen la atención usando plantillas y escenas personalizables, sin necesidad de habilidades de edición.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un teaser de anuncio de vídeo musical artístico de 45 segundos para el nuevo álbum de un artista indie, dirigido a fans de la música y seguidores dedicados. Utiliza visuales cinematográficos y melancólicos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, combinados con un diseño de sonido etéreo y subtítulos/captions sutiles para revelar letras o citas.
Produce un vídeo promocional energético de 60 segundos para un próximo congreso virtual, diseñado para atraer a profesionales y posibles asistentes. Adopta un estilo visual vibrante y profesional con transiciones rápidas y una banda sonora emocionante, incorporando avatares de AI para presentar a los ponentes clave y texto a vídeo desde el guion para transmitir los detalles del evento.
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 20 segundos anunciando una actualización significativa de una función de software, dirigido a usuarios existentes y clientes B2B. Mantén una estética visual limpia, informativa y moderna con música instrumental de fondo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para mostrar la actualización en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Produce Promociones de Lanzamiento de Producto Impactantes.
Crea rápidamente anuncios de vídeo profesionales y de alto rendimiento y contenido promocional para anunciar de manera efectiva tu último producto o lanzamiento de función.
Crea Anuncios de Lanzamiento Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos cortos y clips optimizados para plataformas de redes sociales para difundir la noticia sobre tu nuevo lanzamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos para lanzamientos de productos?
HeyGen te permite crear un vídeo de lanzamiento o de producto con una eficiencia inigualable. Nuestra plataforma utiliza funciones avanzadas de AI y una amplia gama de plantillas de vídeo, simplificando todo el flujo de trabajo de creación de vídeos desde el concepto hasta la finalización.
¿Cuáles son las capacidades clave para diseñar un vídeo teaser convincente con HeyGen?
Con HeyGen, crear un vídeo teaser impactante es sencillo. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de medios de stock, elementos personalizables y opciones para añadir música y voces en off, asegurando que tu vídeo capture la atención y genere anticipación de manera efectiva.
¿HeyGen ofrece opciones para transformar texto en contenido de vídeo atractivo?
Absolutamente. Las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen te permiten convertir tus guiones en historias visuales dinámicas, perfectas para vídeos explicativos o incluso tráilers de películas cortas. Incorpora avatares de AI y subtítulos para dar vida a tu contenido.
¿Puedo personalizar fácilmente mis vídeos de producto para varias plataformas de redes sociales usando HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece robustas funciones de personalización, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, para adaptar la salida de tu creador de vídeos de producto para cualquier plataforma. Puedes ajustar los controles de marca y las relaciones de aspecto para asegurar que tu contenido luzca perfecto en todos los canales de redes sociales.