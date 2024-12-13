Haz un Vídeo de Notas de Lanzamiento: Involucra a Tus Clientes Ahora
Transforma tus nuevas funciones y correcciones de errores en vídeos visualmente atractivos para los clientes utilizando la potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a usuarios técnicos y desarrolladores, detallando las recientes correcciones de errores y sutiles ajustes de estilo en la interfaz del producto. Este vídeo debe mantener un tono profesional e informativo con una voz en off calmada, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente las actualizaciones complejas, complementado con subtítulos/captions para accesibilidad y precisión en la comunicación técnica.
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos para equipos de marketing y potenciales nuevos clientes, transformando tus notas de lanzamiento en activos de marketing atractivos. El estilo visual debe ser amigable y acogedor, incorporando emojis vibrantes y colores brillantes del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen. Esta rápida actualización tiene como objetivo captar la atención e informar a los clientes sobre mejoras generales del producto, con una voz amigable para mejorar la relación.
Genera un vídeo completo de 90 segundos para todos los interesados, usuarios externos y equipos internos, para ofrecer notas de lanzamiento verdaderamente atractivas visualmente que sirvan como documentación del producto. El vídeo debe adoptar un estilo visual detallado e ilustrativo, haciendo uso efectivo de capturas de pantalla y texto en pantalla para explicar las actualizaciones. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información claramente y asegura una visualización óptima en todas las plataformas utilizando su función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Comparte Actualizaciones de Producto Atractivas.
Crea rápidamente anuncios de vídeo visualmente atractivos para nuevas funciones, asegurando que tus clientes se mantengan informados y entusiasmados con los desarrollos del producto.
Mejora la Incorporación y Actualizaciones de Funciones.
Utiliza vídeos de AI para crear guías de actualización de productos claras y atractivas, ayudando a los usuarios a entender y adoptar rápidamente nuevas funcionalidades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de notas de lanzamiento?
HeyGen transforma el proceso de creación de vídeos de notas de lanzamiento permitiéndote generar contenido atractivo a partir de texto. Utiliza avatares de AI y medios enriquecidos para producir rápidamente actualizaciones de productos profesionales que destaquen nuevas funciones y ajustes de estilo para tus clientes.
¿Qué características hacen que las notas de lanzamiento de HeyGen sean visualmente atractivas?
HeyGen te permite producir notas de lanzamiento visualmente atractivas a través de plantillas personalizables, controles de marca y la integración de capturas de pantalla y emojis. Esto asegura que tu contenido de vídeo comunique efectivamente las actualizaciones a tus clientes.
¿Puede HeyGen ayudar con la coherencia de la marca para la documentación del producto?
Sí, HeyGen apoya la coherencia de la marca para tu documentación de producto y activos de marketing. Puedes aplicar tu logo y colores de marca para asegurar que todos tus vídeos de notas de lanzamiento se alineen con la identidad visual de tu empresa.
¿HeyGen proporciona plantillas para diferentes tipos de notas de lanzamiento?
HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas, facilitando la creación de un vídeo de notas de lanzamiento para diversas actualizaciones, desde nuevas funciones hasta errores corregidos. Estas plantillas agilizan la creación de contenido de vídeo de alta calidad para tu producto.