Crea un Vídeo de Resumen Fácilmente: Tu Año en Destacados

Transforma momentos en vídeos de destacados atractivos con avatares de IA, perfectos para compartir en redes sociales.

356/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos destacando los mejores momentos de un reciente evento corporativo, dirigido a los asistentes de la conferencia y futuros prospectos. Este vídeo debe presentar cortes enérgicos, música electrónica moderna y una narración clara, que se puede añadir sin esfuerzo utilizando la capacidad de generación de Voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de resumen cautivador de 15 segundos para TikTok, diseñado para atraer rápidamente a usuarios jóvenes y conocedores de las tendencias en redes sociales. Emplea un estilo de edición rápido con colores vibrantes y audio popular, asegurando accesibilidad incluso cuando está silenciado al incorporar los Subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo profesional de resumen de 60 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto, destinado a clientes, inversores y equipos internos. La estética debe ser elegante y corporativa con música profesional y optimista, e incluir segmentos explicativos concisos creados rápidamente a través de la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Resumen

Crea vídeos de destacados memorables con facilidad. Nuestras herramientas intuitivas te guían a través de la selección de momentos, la adición de efectos y la compartición de los mejores recuerdos de tu año.

1
Step 1
Sube Tu Contenido
Comienza subiendo tus vídeos, fotos o eligiendo de nuestra vasta biblioteca de medios para iniciar tu vídeo de resumen.
2
Step 2
Organiza Tus Escenas de Resumen
Arrastra y suelta fácilmente tus medios para organizar escenas y contar tu historia. Utiliza nuestro editor de vídeo intuitivo para recortar y secuenciar los destacados de tu evento.
3
Step 3
Añade Audio y Texto Atractivos
Mejora tu resumen con música de fondo atractiva y genera sin problemas una voz en off profesional usando nuestras capacidades de IA para narrar tu historia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de destacados esté completo, expórtalo en el formato de aspecto deseado y comparte fácilmente tu impresionante resumen en plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Resumen Inspiradores

.

Produce poderosos vídeos de resumen que motiven y eleven a tu audiencia destacando logros clave y momentos memorables.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un vídeo de resumen creativo?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen simplifica la creación de "vídeos de resumen" atractivos al convertir tu guion en un vídeo dinámico con avatares de IA y generación de voz en off. Esto facilita la producción de impresionantes "destacados de eventos" o "vídeos de resumen del año" sin esfuerzo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para vídeos de resumen rápidos en redes sociales?

HeyGen proporciona una selección de "plantillas de vídeo de resumen" y características intuitivas de edición de vídeo, permitiéndote crear rápidamente "vídeos de destacados" optimizados para "Instagram", "TikTok" o "YouTube". Añade música y diseño de sonido fácilmente y personaliza con el logo y colores de tu marca.

¿Puedo añadir subtítulos y personalizar mi vídeo de resumen en HeyGen?

Por supuesto, HeyGen te permite generar fácilmente "subtítulos/captions" para todos tus "vídeos de resumen", asegurando accesibilidad y un mayor alcance. Nuestro robusto editor de vídeo también soporta el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.

¿Cómo apoya HeyGen la integración de mis propios medios para un resumen?

HeyGen te permite subir tus fotos y vídeos existentes, creando sin problemas una "presentación de diapositivas" o "vídeo de destacados" personalizado para tu "vídeo de resumen". Aprovecha nuestra biblioteca de medios y recursos de stock para enriquecer aún más tu narrativa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo