Crea rápidamente vídeos de formación y educativos sobre seguridad radiológica, aumentando la concienciación sobre seguridad con "texto a vídeo desde guion" profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos detallando los procedimientos de descontaminación para los primeros respondedores durante emergencias radiológicas. Este vídeo requiere una guía visual urgente y paso a paso con instrucciones de audio concisas y directas. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente los protocolos de emergencia en un formato digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo de 2 minutos para trabajadores de la salud y personal de laboratorio, cubriendo el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y los efectos en la salud de la exposición a la radiación. La estética visual debe ser detallada e ilustrativa, acompañada de una voz en off calmada e informativa. Implementa las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de contenido y asegurar un aspecto profesional y consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de concienciación de 45 segundos para una fuerza laboral general que maneja materiales radiactivos, enfatizando la concienciación general sobre seguridad y el cumplimiento de las normativas. Los visuales deben ser atractivos e impactantes, con un tono de audio tranquilizador pero firme. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para producir pistas de audio claras y multilingües si es necesario.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Formación sobre Radiación

Produce rápidamente vídeos atractivos y conformes sobre seguridad radiológica con Avatares de AI y contenido personalizable, asegurando una formación efectiva para la concienciación crítica sobre seguridad.

1
Step 1
Crea tu Guion desde Texto
Comienza escribiendo tu contenido de formación sobre seguridad radiológica. Usa la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente tus guiones personalizables en escenas de vídeo profesionales.
2
Step 2
Elige un Avatar de AI
Selecciona un Avatar de AI profesional de la galería de HeyGen para ser tu presentador, haciendo tus vídeos educativos más atractivos y dinámicos para la concienciación crítica sobre seguridad.
3
Step 3
Añade Visuales y Elementos de Marca
Mejora tus vídeos educativos incorporando visuales relevantes y aplicando los colores y el logotipo de tu marca usando los controles de marca de HeyGen, asegurando que tus vídeos de seguridad radiológica se alineen con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación Final
Una vez completo, exporta tu vídeo de formación sobre seguridad radiológica en el formato de aspecto deseado. También puedes incluir subtítulos para accesibilidad y cumplimiento, listo para su distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI

.

Incrementa el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos en la formación crítica sobre seguridad radiológica a través de contenido de vídeo dinámico e interactivo con AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos sobre seguridad radiológica?

HeyGen utiliza avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para producir vídeos profesionales sobre seguridad radiológica de manera eficiente. Esto ayuda a las organizaciones a crear vídeos educativos efectivos para el cumplimiento y la concienciación sobre seguridad, cubriendo temas como procedimientos de descontaminación o Equipos de Protección Personal (EPP).

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para generar contenido de formación sobre seguridad radiológica?

HeyGen proporciona generación avanzada de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones personalizables en vídeos de formación dinámicos con AI. Puedes seleccionar entre varias plantillas y escenas y añadir voces en off multilingües para mejorar tus materiales de formación sobre seguridad radiológica.

¿Pueden los Avatares de AI transmitir eficazmente información sensible sobre emergencias radiológicas?

Sí, los Avatares de AI de HeyGen, incluyendo un Portavoz de AI, pueden transmitir contenido complejo y sensible, como los efectos en la salud de la radiación o emergencias radiológicas, con profesionalismo. Su presentación consistente asegura claridad y credibilidad para la concienciación crítica sobre seguridad.

¿Cómo agiliza HeyGen la creación de formación centrada en el cumplimiento sobre radiación?

HeyGen acelera la creación de formación sobre seguridad radiológica ofreciendo plantillas listas para usar y una sencilla conversión de texto a vídeo. Esto permite a las organizaciones producir rápidamente vídeos educativos actualizados que cumplen con los requisitos de cumplimiento para la concienciación sobre seguridad.

