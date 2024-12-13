Crea un Video de Formación para Proveedores que Enganche

Crea rápidamente videos de formación profesional para proveedores con avatares de AI, convirtiendo tus guiones en contenido visual atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que necesitas crear rápidamente videos de formación para actualizar al personal de la clínica sobre nuevas regulaciones de cumplimiento; diseña un video conciso de 45 segundos que utilice un estilo visual atractivo y ligeramente animado con destacados de texto en pantalla. Aprovecha las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y genera contenido rápidamente usando la capacidad de Texto a video desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Empodera a tu personal de recepción con un video de comunicación con pacientes de 30 segundos, centrado en las mejores prácticas para un tono amigable, accesible y directo. Este video, creado por un eficiente creador de videos de formación, debe utilizar los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad e integrar visuales relevantes de la biblioteca de Medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un video de formación crucial de 90 segundos para nuevos proveedores médicos contratados para introducirlos a los protocolos esenciales del hospital y procedimientos generales, presentado con un estilo visual completo pero conciso y un tono de audio tranquilizador. Aprovecha la avanzada generación de voz en off de HeyGen para una narración profesional y asegúrate de que sea fácilmente adaptable a través de plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, cumpliendo con la necesidad de excelentes plantillas de videos de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Hacer un Video de Formación para Proveedores

Transforma información compleja en videos de formación para proveedores claros y atractivos con la intuitiva plataforma de AI de HeyGen, asegurando resultados de aprendizaje efectivos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Formación
Comienza tu video de formación para proveedores seleccionando entre una variedad de plantillas de video de formación profesional, proporcionando una base sólida para tu contenido.
2
Step 2
Genera tu Contenido con AI
Pega el guion de tu contenido de formación y aprovecha la función de Texto a video desde el guion de HeyGen para dar vida a tus ideas, creando un video de AI atractivo.
3
Step 3
Aplica Branding y Refina
Adapta tu video de formación para proveedores con el logotipo y colores específicos de tu marca usando los controles de Branding de HeyGen para mantener la consistencia y simplificar la edición de video.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Video
Finaliza tu video de formación para proveedores utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que esté listo para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumentar el Compromiso y la Retención en la Formación

Utiliza funciones de video impulsadas por AI para producir videos de formación cautivadores que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de formación atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear videos de formación atractivos utilizando avatares de AI y la funcionalidad de texto a video. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen se encarga de la animación y la generación de voz en off, simplificando drásticamente el proceso de edición de video.

¿HeyGen ofrece plantillas para varios tipos de videos de formación?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de videos de formación listas para usar y escenas, perfectas para videos de formación de empleados, videos de incorporación y formación de productos. Estas plantillas simplifican el proceso de creación de guiones gráficos, permitiéndote crear videos profesionales sin esfuerzo.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles al hacer videos de formación con HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo personalización de logotipo y colores, para asegurar que tus videos de formación se alineen con tu marca. También puedes aprovechar diversos avatares de AI y opciones de voz en off para hacer que tu contenido sea verdaderamente único y atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar con la adición de voz en off y subtítulos a mi contenido de formación?

Absolutamente, HeyGen facilita la generación de voces en off con sonido natural a partir de texto para tus videos de formación. Además, la plataforma proporciona subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu contenido sea accesible y profesional.

