Crea un Vídeo Promocional con IA en Minutos
Elabora vídeos promocionales atractivos para redes sociales y campañas de marketing, aprovechando los avatares de IA para mejorar la interacción con los clientes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a emprendedores expertos en tecnología que buscan presentar sus servicios digitales. El vídeo debe adoptar una estética limpia y moderna con texto informativo en pantalla y una locución profesional, fácilmente generada usando la función de Texto a vídeo de HeyGen para articular ideas complejas de manera sencilla.
Produce un anuncio de 60 segundos para redes sociales diseñado para aumentar la interacción con los clientes para los gerentes de marketing. El estilo visual y de audio debe ser narrativo y emocionalmente resonante, representando diversas experiencias de usuario, efectivamente traídas a la vida con los avatares de IA de HeyGen y superposiciones de texto animado para transmitir testimonios o beneficios clave.
Diseña un anuncio de vídeo de 30 segundos de ritmo rápido e impactante para negocios minoristas que anuncian ventas por tiempo limitado y ofertas especiales. El estilo visual debe estar lleno de gráficos audaces y música enérgica, destacando productos con llamados a la acción claros, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener rápidamente visuales impresionantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos promocionales cautivadores que ofrezcan un alto rendimiento y una fuerte interacción para tus campañas.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea fácilmente contenido de vídeo dinámico y atractivo para varias plataformas de redes sociales, mejorando tu presencia en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo promocional que destaque creativamente?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos promocionales atractivos con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas profesionales. Puedes incorporar fácilmente texto animado, gráficos y música de fondo para que tus anuncios en vídeo sean visualmente atractivos y únicos.
¿Utiliza HeyGen IA para agilizar la creación de vídeos promocionales?
Sí, HeyGen aprovecha la avanzada IA para agilizar tu proceso de creación de vídeos promocionales. Nuestra plataforma te permite transformar texto en vídeo con avatares de IA realistas y generar locuciones de alta calidad, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tus campañas de marketing.
¿Puedo personalizar los elementos de marca para mis anuncios en vídeo usando HeyGen?
Absolutamente. El editor en línea de HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en tus anuncios en vídeo promocionales. Esto asegura un mensaje de marca consistente en todos tus esfuerzos de interacción con los clientes.
¿Qué formatos y características ofrece HeyGen para compartir vídeos promocionales en redes sociales?
HeyGen admite varios formatos de aspecto y opciones de exportación, lo que lo hace perfecto para compartir tus vídeos promocionales en diferentes plataformas de redes sociales. También puedes añadir fácilmente subtítulos y leyendas, o editar clips para optimizar el contenido y maximizar la interacción con los clientes.