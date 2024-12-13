Crea un Vídeo Promocional con IA en Minutos
Lanza campañas de marketing efectivas creando fácilmente vídeos promocionales con nuestras extensas plantillas y escenas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a startups tecnológicas y gestores de productos para presentar una nueva función. El tono debe ser informativo pero atractivo, utilizando visuales animados limpios y profesionales para explicar conceptos complejos. Una narración clara y articulada generada a través de la capacidad de "Generación de voz en off" de HeyGen, apoyada por texto en pantalla de su función "Texto a vídeo desde guion", guiará a los espectadores a través de los beneficios clave de este nuevo producto. El audio debe ser sutilmente inspirador, complementando la claridad visual.
Crea un vídeo convincente de 60 segundos para agencias de marketing y creadores de contenido que buscan lanzar una nueva campaña de marketing. Este vídeo contará con "Avatares de IA" profesionales presentando estadísticas clave y un llamado a la acción, integrados sin problemas con material de archivo relevante de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen. La estética visual debe ser pulida y corporativa, utilizando diversos avatares de IA para añadir un toque humano sin necesidad de actores en vivo. El audio consistirá en la voz clara del avatar y una pista musical corporativa motivacional, empoderando a los espectadores para crear vídeos sin esfuerzo.
Desarrolla un vídeo promocional impactante de 20 segundos dirigido a organizadores de eventos y proveedores de servicios que buscan destacar un próximo evento o una oferta de servicio rápida. El estilo visual será rápido y visualmente atractivo, utilizando música enérgica y texto animado en negrita. Para asegurar la accesibilidad y un amplio alcance, incluye "Subtítulos/captions" claros a lo largo del vídeo. El vídeo debe mostrar rápidamente los aspectos destacados del evento o los beneficios del servicio, optimizado para varias plataformas utilizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, convirtiéndolo en un vídeo promocional ideal que capta la atención instantáneamente a través de un editor en línea fácil de usar.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Diseña vídeos promocionales y anuncios poderosos y atractivos rápidamente con IA para impulsar tus campañas de marketing y alcanzar efectivamente a una audiencia más amplia.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos dinámicos y cautivadores para redes sociales y clips cortos para mejorar tu presencia en línea y atraer a tu audiencia objetivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo crear rápidamente un vídeo promocional con HeyGen?
HeyGen te permite crear vídeos sin esfuerzo utilizando herramientas impulsadas por IA y una amplia gama de plantillas profesionales. Simplemente elige una plantilla, añade tu contenido y deja que HeyGen genere tu vídeo promocional atractivo. Este proceso simplificado es perfecto para campañas de marketing.
¿Ofrece HeyGen herramientas de edición de vídeo impulsadas por IA?
Sí, HeyGen cuenta con herramientas avanzadas impulsadas por IA como la generación de texto a vídeo y voces en off realistas para agilizar tu proceso de creación. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar hace que producir contenido de alta calidad para diversas campañas de marketing sea sencillo.
¿Qué opciones creativas están disponibles para visuales de IA en HeyGen?
HeyGen ofrece una variedad de avatares de IA y elementos personalizables para mejorar tus visuales de IA, permitiendo vídeos de productos personalizados y profesionales. También puedes utilizar controles de marca para mantener una apariencia consistente en todo tu contenido.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos para redes sociales y más allá?
Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos promocionales versátil adecuado para diversas necesidades, incluyendo vídeos explicativos convincentes y contenido atractivo para redes sociales. Puedes añadir fácilmente subtítulos y ajustar las relaciones de aspecto para una visualización óptima en todas las plataformas.