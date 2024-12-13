Crea un Vídeo de Recorrido de Producto en Minutos

Produce vídeos de demostración de producto profesionales con facilidad. Nuestras plantillas y escenas intuitivas te ayudan a mostrar características y fomentar la comprensión del cliente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía de creador de vídeos de demostración de producto de 90 segundos dirigida a propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear contenido atractivo utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen, presentado con una estética moderna y práctica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una serie completa de vídeos de demostración de producto de 2 minutos para una audiencia internacional, asegurando la máxima accesibilidad al incorporar la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen, entregado con un estilo visual y de audio informativo e inclusivo a nivel global.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 45 segundos para crear un vídeo de recorrido de producto para los ocupados profesionales del marketing, utilizando visuales dinámicos y un enfoque innovador, mejorado por los avatares de IA realistas de HeyGen para transmitir rápidamente las propuestas de valor fundamentales de manera persuasiva y vanguardista.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de un Vídeo de Recorrido de Producto

Crea vídeos de recorrido de producto atractivos rápida y fácilmente, mostrando las características y beneficios de tu producto con calidad profesional.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de vídeo" pre-diseñadas o sube tu propio material para crear tu "vídeo de demostración de producto" desde cero. Nuestras "Plantillas y escenas" proporcionan un punto de partida perfecto.
2
Step 2
Añade Imágenes de tu Producto
Sube tus "vídeos de demostración de producto" existentes o graba nuevo contenido para resaltar las características de tu producto. Utiliza nuestra "Biblioteca de medios/soporte de stock" para enriquecer tu recorrido con visuales y animaciones relevantes.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora la claridad de tu vídeo con "narraciones de voz de IA" profesionales. Asegura la accesibilidad y un amplio alcance utilizando nuestra "Generación de voz en off" para añadir audio de sonido natural.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu "vídeo de recorrido de producto" esté completo, utiliza nuestra función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para plataformas como "YouTube" y otras redes sociales, asegurando el máximo impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos de Anuncios de Producto de Alto Impacto

Diseña anuncios de demostración de producto atractivos que capturen la atención y generen conversiones, mostrando el valor de tu producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de demostración de producto con funciones de audio avanzadas?

HeyGen te permite generar narraciones de voz de alta calidad con IA para tus vídeos de demostración de producto, asegurando una narración clara y profesional. Además, puedes añadir automáticamente subtítulos con HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de recorrido de producto profesionales?

HeyGen funciona como un completo creador de vídeos de demostración de producto, proporcionando un robusto grabador de pantalla y cámara para capturar tu producto en acción. También puedes aplicar los elementos de tu kit de marca para mantener una imagen profesional y coherente a lo largo de tu vídeo de recorrido de producto.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear rápidamente vídeos de demostración de producto atractivos?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para acelerar la creación de vídeos de demostración de producto atractivos. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas e incorporar animaciones para resaltar características clave de manera efectiva.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de hacer un vídeo de recorrido de producto a partir de un guion?

HeyGen simplifica la creación de un vídeo de recorrido de producto convirtiendo tu guion directamente en vídeo utilizando avatares de IA realistas. Esta potente capacidad de texto a vídeo, combinada con controles de marca, asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.

