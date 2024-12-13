Crea un Vídeo de Producto que Convierta con AI
Crea vídeos de demostración de producto profesionales en minutos con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de producto de comercio electrónico de 30 segundos diseñado para compradores en línea y personas conscientes de la moda, destacando una nueva línea de ropa sostenible. El vídeo debe adoptar una estética visual brillante y orientada al estilo de vida con iluminación natural y modelos diversos, acompañado de una suave pista de fondo indie-pop. Mejora la narrativa utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular los beneficios únicos del producto y su origen ético, creando una sensación aspiracional.
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a profesionales ocupados y propietarios de pequeñas empresas, explicando la funcionalidad principal de nuestro nuevo software de gestión de proyectos. El enfoque visual debe ser claro, instructivo y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y superposiciones gráficas limpias, con una voz amigable y autoritaria guiando al espectador. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos precisos generados por HeyGen, haciendo que las características complejas sean fáciles de entender para una audiencia diversa.
Imagina un anuncio dinámico de 15 segundos para redes sociales de un producto de belleza en tendencia, creado para cautivar a creativos del marketing y gestores de redes sociales que buscan un compromiso rápido. Este vídeo de producto generado por AI necesita un estilo visual rápido y llamativo con colores vibrantes y cortes rápidos, acompañado de efectos de sonido energéticos y una pista de música contemporánea pegajosa. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza de contenido impactante y compartible que resalte el atractivo inmediato del producto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Producto de Alto Rendimiento.
Desarrolla rápidamente anuncios de vídeo de producto atractivos usando AI para captar la atención y aumentar las ventas.
Produce Vídeos de Producto Sociales Atractivos.
Crea vídeos de producto cautivadores para plataformas de redes sociales para aumentar el compromiso y el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de producto atractivo?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de producto de alta calidad generados por AI, aprovechando poderosos Avatares de AI y una variedad de plantillas de vídeo. Este robusto creador de vídeos de producto permite una producción rápida y creativa.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar mi vídeo de demostración de producto?
HeyGen ofrece amplias opciones creativas para personalizar tu vídeo de demostración de producto, incluyendo un editor de arrastrar y soltar, medios de stock y efectos visuales. También puedes aplicar tu kit de marca para mantener una imagen coherente en todos tus vídeos.
¿Puedo generar un vídeo de producto con voz en off de AI y subtítulos rápidamente?
Sí, HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de producto generados por AI al ofrecer capacidades integradas de voz en off de AI y subtítulos automáticos. Esto permite un flujo de trabajo sin problemas para la creación de contenido eficiente y alcance global.
¿Cómo mejoran los Avatares de AI de HeyGen los vídeos de producto?
Los realistas Avatares de AI de HeyGen actúan como actores de AI atractivos para mostrar profesionalmente tus productos, aportando un toque dinámico y humano a cualquier vídeo de producto. Ofrecen una solución versátil y escalable para hacer que un vídeo de producto destaque.