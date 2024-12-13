Crea un Vídeo de Producto que Convierta con AI

Crea vídeos de demostración de producto profesionales en minutos con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar.

511/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto de comercio electrónico de 30 segundos diseñado para compradores en línea y personas conscientes de la moda, destacando una nueva línea de ropa sostenible. El vídeo debe adoptar una estética visual brillante y orientada al estilo de vida con iluminación natural y modelos diversos, acompañado de una suave pista de fondo indie-pop. Mejora la narrativa utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular los beneficios únicos del producto y su origen ético, creando una sensación aspiracional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a profesionales ocupados y propietarios de pequeñas empresas, explicando la funcionalidad principal de nuestro nuevo software de gestión de proyectos. El enfoque visual debe ser claro, instructivo y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y superposiciones gráficas limpias, con una voz amigable y autoritaria guiando al espectador. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos precisos generados por HeyGen, haciendo que las características complejas sean fáciles de entender para una audiencia diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio dinámico de 15 segundos para redes sociales de un producto de belleza en tendencia, creado para cautivar a creativos del marketing y gestores de redes sociales que buscan un compromiso rápido. Este vídeo de producto generado por AI necesita un estilo visual rápido y llamativo con colores vibrantes y cortes rápidos, acompañado de efectos de sonido energéticos y una pista de música contemporánea pegajosa. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza de contenido impactante y compartible que resalte el atractivo inmediato del producto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Producto

Crea fácilmente vídeos de producto profesionales usando AI. Sigue estos sencillos pasos para mostrar tus ofertas con contenido atractivo y de alta calidad.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza la creación de tu vídeo de producto seleccionando una plantilla de vídeo profesional o pegando tu guion para generar instantáneamente vídeos de producto generados por AI.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Voz en Off
Da vida a tu producto eligiendo entre una amplia gama de Avatares de AI y generando una voz en off de AI con sonido natural para tu guion.
3
Step 3
Añade Medios y Elementos de Marca
Mejora tu vídeo de producto con medios de stock de alta calidad de la biblioteca y personalízalo usando el editor de arrastrar y soltar para reflejar tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Producto
Revisa tu vídeo de producto, añade subtítulos automáticos para accesibilidad y expórtalo en alta resolución, listo para mostrar tus productos en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Impacto del Producto con Historias de Éxito

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos de AI, demostrando efectivamente los beneficios reales de tu producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de producto atractivo?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de producto de alta calidad generados por AI, aprovechando poderosos Avatares de AI y una variedad de plantillas de vídeo. Este robusto creador de vídeos de producto permite una producción rápida y creativa.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar mi vídeo de demostración de producto?

HeyGen ofrece amplias opciones creativas para personalizar tu vídeo de demostración de producto, incluyendo un editor de arrastrar y soltar, medios de stock y efectos visuales. También puedes aplicar tu kit de marca para mantener una imagen coherente en todos tus vídeos.

¿Puedo generar un vídeo de producto con voz en off de AI y subtítulos rápidamente?

Sí, HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de producto generados por AI al ofrecer capacidades integradas de voz en off de AI y subtítulos automáticos. Esto permite un flujo de trabajo sin problemas para la creación de contenido eficiente y alcance global.

¿Cómo mejoran los Avatares de AI de HeyGen los vídeos de producto?

Los realistas Avatares de AI de HeyGen actúan como actores de AI atractivos para mostrar profesionalmente tus productos, aportando un toque dinámico y humano a cualquier vídeo de producto. Ofrecen una solución versátil y escalable para hacer que un vídeo de producto destaque.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo