Crea un Vídeo de Actualización de Producto: Anuncios Fáciles y Atractivos
Anuncia nuevas funciones con vídeos de producto cautivadores. Crea actualizaciones profesionales al instante usando nuestras diversas Plantillas y escenas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para potenciales nuevos usuarios, especialmente pequeñas empresas, crea una demostración de producto convincente de 60 segundos que muestre el intuitivo 'Editor fácil de arrastrar y soltar'. La estética deseada es un estilo visual instructivo, limpio y moderno, acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora. Puedes generar fácilmente esta voz en off directamente desde tu guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, explicando las funcionalidades principales paso a paso.
Revela nuestra última integración con un conciso vídeo de anuncio de características de 30 segundos dirigido a desarrolladores y usuarios avanzados. Esta pieza requiere visuales dinámicos y enfocados en la tecnología y un ritmo animado, destacando la velocidad y eficiencia incomparables de la herramienta. Para asegurar el máximo alcance y claridad, utiliza la función de Subtítulos/captions de HeyGen para la generación automática de subtítulos, ilustrando cómo estas avanzadas herramientas de vídeo AI transformarán su proceso de desarrollo.
Dirigido a profesionales del marketing, concibe un persuasivo vídeo promocional de 50 segundos que articule el valor holístico y las propuestas de venta únicas de nuestra plataforma. Imagina un estilo visual cinematográfico y pulido, mejorado por una voz en off profesional para fomentar la credibilidad e impacto. Amplifica tu narrativa visual aprovechando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen, encontrando visuales complementarios de alta calidad que subrayen de manera convincente el poder de nuestras herramientas de marketing de vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Lanzar Actualizaciones de Producto.
Crea rápidamente vídeos promocionales de alto rendimiento para anunciar nuevas funciones y actualizaciones de producto, impulsando el compromiso inmediato del cliente.
Compartir Noticias de Producto en Redes Sociales.
Genera fácilmente vídeos y clips atractivos para redes sociales que destaquen nuevas funciones y mantengan a tu audiencia informada y emocionada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto atractivos para mi negocio?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de vídeo AI y un editor fácil de arrastrar y soltar para capacitarte como creador de vídeos de producto. Puedes crear rápidamente vídeos de producto atractivos, incluidos vídeos de anuncio de funciones o demostraciones de producto, utilizando plantillas de vídeo personalizables y avatares AI, todo sin edición de vídeo compleja.
¿Qué tipos de plantillas de vídeo están disponibles para anuncios de producto en HeyGen?
HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para vídeos de actualización de producto, anuncios de nuevas funciones y demostraciones de producto. Estas plantillas simplifican el proceso de creación, permitiéndote producir contenido de alta calidad rápidamente con el estilo único de tu marca.
¿Puede HeyGen generar un vídeo de actualización de producto directamente desde mi guion?
Absolutamente, HeyGen hace que sea fácil crear un vídeo de actualización de producto o cualquier vídeo promocional directamente desde tu guion. Nuestras herramientas de vídeo AI te permiten transformar texto en contenido de vídeo dinámico con avatares AI realistas y voces en off profesionales, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y atractiva.
¿Cómo puedo asegurarme de que mis vídeos de producto se alineen con la identidad de mi marca usando HeyGen?
HeyGen proporciona controles de marca robustos dentro de sus herramientas de marketing de vídeo, permitiéndote integrar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y medios personalizados. Esto asegura que cada vídeo de producto que crees, ya sea para promociones o vídeos tutoriales, refleje perfectamente la identidad única de tu marca.