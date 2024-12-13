Crea fácilmente un video de anuncio de producto con AI

Crea anuncios de video de alta conversión en minutos usando nuestro Creador de Anuncios de Video AI con plantillas y escenas poderosas. Impulsa las ventas y aumenta tu ROAS.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video UGC de AI auténtico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y marcas de comercio electrónico, ilustrando cómo pueden personalizar fácilmente su mensaje de marca. El video debe adoptar un estilo visual de contenido generado por el usuario, mostrando el producto en un contexto cotidiano y relatable, acompañado de una voz en off cálida y persuasiva generada por las capacidades de generación de voz en off de HeyGen. Este anuncio debe inspirar creatividad y resaltar la facilidad de personalizar las comunicaciones de marca.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de video informativo de 60 segundos, perfecto para los especialistas en marketing internacional que expanden su alcance globalmente, para presentar una nueva función de software. El estilo visual debe ser limpio, profesional e incorporar elementos de una plantilla de video pulida, mientras que el audio presenta un narrador confiado explicando los beneficios. Es crucial que el video aproveche los subtítulos/captions de HeyGen para localizar efectivamente el mensaje en múltiples idiomas, haciéndolo accesible y atractivo para una audiencia global diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de video dinámico de 15 segundos dirigido a usuarios de redes sociales y compradores impulsivos, diseñado para captar instantáneamente la atención para un nuevo gadget de moda. El estilo visual debe ser de ritmo rápido, visualmente impactante con cortes rápidos y colores vibrantes, haciendo un uso extensivo de visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. El audio debe contar con música animada y pegajosa y texto mínimo e impactante en pantalla, apuntando a una impresión enérgica y memorable que genere interés inmediato en los anuncios de productos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Nuestro Creador de Anuncios de Video AI

Crea sin esfuerzo videos de anuncios de producto convincentes que capturen la atención y generen resultados, impulsados por AI avanzada y herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio
Comienza pegando tu guion de anuncio de producto, permitiendo que nuestra AI lo convierta en contenido de video dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Actor AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu producto, haciendo que tu anuncio sea instantáneamente atractivo.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Integra la identidad única de tu marca con logotipos y colores personalizados usando nuestros controles de marca.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Anuncio
Genera tu video de anuncio de producto final en varios formatos de aspecto, asegurando que esté optimizado para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en videos AI convincentes para generar confianza y demostrar el valor real de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un video de anuncio de producto convincente?

HeyGen te permite crear un video de anuncio de producto rápidamente usando Actores AI y plantillas de video personalizables. Puedes integrar fácilmente los activos de tu marca y crear contenido atractivo con animaciones y música profesional.

¿Puedo crear contenido de video UGC AI con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite generar contenido de video UGC AI realista, perfecto para campañas en redes sociales. Utiliza Actores AI para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque auténtico que resuene con tu audiencia.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar los anuncios de video de tu marca?

HeyGen proporciona herramientas extensas para personalizar los anuncios de video de tu marca, incluyendo controles de marca para logotipos y colores. También puedes acceder a una biblioteca de medios con fotos y gráficos de stock gratuitos para mejorar tus creaciones únicas.

¿HeyGen admite la localización de anuncios de video para diferentes audiencias?

Sí, HeyGen te permite localizar tus anuncios de video en todos los idiomas con generación avanzada de voz en off y subtítulos. Esta capacidad asegura que tu mensaje llegue efectivamente a audiencias globales diversas, maximizando el impacto.

