Crea un Vídeo de Presentación con el Poder de la IA
Convierte cualquier guion en un vídeo de presentación dinámico sin esfuerzo utilizando nuestra avanzada función de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a educadores, mostrando los beneficios de usar presentaciones animadas para explicar temas complejos. El estilo visual y de audio debe ser amigable e informativo, incorporando colores vibrantes y una voz clara y relajante. Este vídeo debe resaltar cómo los avatares de IA de HeyGen pueden dar vida a las lecciones, haciendo el aprendizaje más interactivo y memorable.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando lo rápido e impactante que es crear un vídeo de presentación pulido para lanzamientos de campañas. Emplea un estilo visual moderno y elegante con transiciones rápidas y una banda sonora inspiradora. Enfatiza cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen permiten la creación rápida de contenido de calidad profesional, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
Diseña un vídeo explicativo de producto conciso de 90 segundos para gerentes de producto, detallando las características de una nueva actualización de software. El estilo visual debe ser limpio y detallado, utilizando superposiciones de texto en pantalla y una voz confiada y autoritaria. Muestra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen puede integrar sin problemas una rica biblioteca de medios de stock, mejorando el vídeo de presentación general con visuales relevantes y metraje de fondo, añadiendo credibilidad y pulido sin requerir activos externos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Presentaciones de Vídeo Educativas.
Produce rápidamente cursos y presentaciones en vídeo atractivos, ampliando tu alcance a una audiencia global de estudiantes.
Mejora la Formación y la Integración.
Mejora los resultados de aprendizaje y la retención de los aprendices transformando materiales estándar en presentaciones de vídeo interactivas impulsadas por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un vídeo de presentación cautivador?
HeyGen es una poderosa herramienta de vídeo con IA que te permite crear fácilmente un vídeo de presentación. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizables, animaciones y transiciones dinámicas, y avatares de IA realistas para crear presentaciones animadas y atractivas directamente desde tu guion.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de presentación?
HeyGen proporciona avanzadas características de IA para agilizar tu proceso de creación de vídeos, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo con IA. Puedes generar una voz en off profesional directamente desde tu guion utilizando la conversión de texto a voz con IA, mejorando significativamente el contenido de tu vídeo de presentación de manera eficiente.
¿Puedo personalizar los elementos visuales de mis presentaciones animadas con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus presentaciones animadas. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar te permite personalizar plantillas de vídeo, incorporar animaciones y transiciones, y utilizar una rica biblioteca de medios de stock para coincidir precisamente con la estética de tu marca.
¿Cómo comparto mi vídeo de presentación de HeyGen completado?
Una vez que tu vídeo de presentación esté completo, HeyGen hace que compartir sea sencillo. Puedes descargar fácilmente tu vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, y luego compartir tu contenido de alta calidad directamente en redes sociales u otros canales deseados.