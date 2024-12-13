Crea un Vídeo de Presentación Rápido con IA para el Éxito en Financiación

Transforma tu presentación en un vídeo convincente al instante usando los avatares de IA de HeyGen para atraer a los inversores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una presentación en vídeo dinámica de 45 segundos para introducir un nuevo producto a potenciales clientes, destacando sus beneficios y características únicas. Emplea un estilo visual moderno e informativo con texto vibrante en pantalla y una banda sonora enérgica. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para estructurar tu narrativa de manera efectiva y mejorar la claridad con su función de generación de Voz en off, asegurando que tu mensaje se entregue en un tono amigable y profesional que resuene con tu audiencia objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación de 30 segundos impactante dirigido a partes interesadas internas para asegurar la aprobación de un nuevo proyecto creativo. Este vídeo visualmente rico e inspirador debe usar transiciones dinámicas y música de fondo evocadora para transmitir emoción y visión. Integra visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar tu guion gráfico, y asegura accesibilidad y énfasis con Subtítulos/captions nítidos, haciendo un fuerte caso a directores creativos y líderes de equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo profesional pulido de 50 segundos mostrando tu marca personal o portafolio a reclutadores y colaboradores potenciales. Este vídeo de presentación accesible pero profesional debe contar con visuales limpios y minimalistas y una narración articulada. Aprovecha las voces en off de Texto a voz de HeyGen para lograr una pista de audio consistente y de alta calidad, y utiliza su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en varias plataformas, presentando efectivamente tus habilidades y personalidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Hacer un Vídeo de Presentación

Transforma sin esfuerzo tus ideas en presentaciones en vídeo convincentes para inversores y partes interesadas, usando herramientas impulsadas por IA para asegurar un resultado profesional.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo el contenido de tu presentación. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu presentación escrita en escenas de vídeo, formando la base de tu presentación.
2
Step 2
Elige tu Presentador
Da vida a tu presentación seleccionando un avatar de IA profesional para entregar tu mensaje. Esto añade un elemento visual atractivo a tu presentación en vídeo sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Asegúrate de que tu mensaje se escuche claramente con una narración de alta calidad. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para convertir tu guion en un discurso de sonido natural, perfecto para una presentación impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Presentación
Una vez que tu presentación esté perfeccionada, exporta fácilmente tu vídeo profesional en el formato de aspecto deseado, dejándolo listo para compartir con inversores o partes interesadas.

Amplifica el Alcance de la Presentación

Transforma tu presentación principal en clips de vídeo dinámicos y contenido atractivo para redes sociales para expandir tu audiencia sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de presentación convincente para inversores?

El Creador de Vídeos de Presentación de IA de HeyGen simplifica el proceso de crear presentaciones en vídeo profesionales. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de IA para hacer que tu presentación destaque sin necesidad de filmación o edición extensiva.

¿Puedo convertir mi guion o guion gráfico existente en un vídeo con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen transforma tu guion escrito directamente en una presentación en vídeo pulida. Nuestra plataforma genera voces en off de texto a voz realistas y te permite sincronizarlas sin problemas con avatares de IA y contenido visual.

¿Es fácil hacer un vídeo de presentación profesional usando la plataforma de HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar que hace que crear vídeos de presentación de alta calidad sea sencillo para todos. Puedes personalizar fácilmente las plantillas de vídeo y añadir tu marca para asegurar una presentación en vídeo profesional.

¿Cómo ahorra tiempo y presupuesto HeyGen al crear presentaciones en vídeo?

HeyGen elimina la necesidad de equipos de filmación costosos y edición extensiva, reduciendo significativamente tu presupuesto y tiempo de inversión. Nuestra plataforma impulsada por IA te permite generar rápidamente presentaciones en vídeo profesionales con avatares de IA y voces en off de texto a voz.

