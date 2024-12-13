Crea un Vídeo de Incorporación de Pacientes con Avatares de IA

Mejora la comunicación con los pacientes y ahorra tiempo al crear un vídeo de incorporación de pacientes con nuestra intuitiva función de texto a vídeo desde guion.

422/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para que los profesionales de la salud compartan con nuevos clientes, detallando puntos clave de educación para el paciente. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y profesional utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, con detalles esenciales reforzados por subtítulos precisos para garantizar claridad y accesibilidad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marca vibrante de 30 segundos para dar la bienvenida a nuevos pacientes, mostrando la identidad única de tu clínica y su enfoque atractivo para el cuidado. Emplea un estilo visual moderno y un audio animado, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas y convirtiendo un guion conciso en vídeo usando su función de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo simplificado de 45 segundos para la incorporación de pacientes enfocado en los próximos pasos prácticos después de reservar una cita. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, utilizando una voz en off profesional de IA para las instrucciones y aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Incorporación de Pacientes

Optimiza tu proceso de bienvenida y educación para pacientes con vídeos de incorporación atractivos y profesionales, asegurando una primera impresión positiva y una comunicación clara.

1
Step 1
Elige Tu Enfoque Creativo
Comienza pegando tu guion para aprovechar nuestra función de texto a vídeo desde guion, generando eficientemente tu vídeo de incorporación de pacientes con facilidad.
2
Step 2
Añade un Avatar de IA
Mejora el compromiso incorporando un avatar de IA realista como tu presentador, entregando tu guion de vídeo de incorporación de pacientes con una presencia profesional y atractiva. Esto aporta un toque humano.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegura la consistencia de la marca integrando fácilmente el logotipo de tu clínica, colores y otros elementos visuales utilizando controles de marca dedicados. Mantén un aspecto profesional y unificado.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de incorporación profesional seleccionando tu relación de aspecto preferida para varias plataformas y exportándolo en alta calidad. Comparte tu vídeo completado sin esfuerzo con nuevos pacientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Incorporación de Pacientes

.

Produce y distribuye eficientemente múltiples vídeos de incorporación de pacientes, alcanzando a más pacientes con un mensaje consistente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de pacientes atractivos?

HeyGen permite a los profesionales de la salud crear fácilmente vídeos de incorporación de pacientes profesionales y atractivos utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables. Simplemente introduce tu guion, y el creador de vídeos de IA de HeyGen generará contenido de alta calidad, agilizando tu proceso de educación para el paciente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de incorporación de pacientes?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y elegir entre varias plantillas de vídeo para crear vídeos de incorporación de pacientes únicos. También puedes personalizar tus avatares de IA, añadir voces en off y utilizar una rica biblioteca de medios para una experiencia verdaderamente personalizada.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos educativos como recorridos de HIPAA?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de IA efectivo para crear vídeos educativos para pacientes claros y concisos, incluyendo recorridos en vídeo de HIPAA y formularios de consentimiento. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para transmitir información importante de manera precisa y atractiva.

¿Cómo ayuda HeyGen a escalar la creación de vídeos de incorporación para el sector sanitario?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen te permite crear eficientemente un vídeo de incorporación de pacientes y replicar ese éxito en varios temas, escalando tus esfuerzos de comunicación con los pacientes sin necesidad de habilidades extensas de producción de vídeo. Su interfaz intuitiva y características robustas permiten la creación consistente de vídeos de incorporación efectivos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo