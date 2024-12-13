Crea un Vídeo de Incorporación de Pacientes con Avatares de IA
Mejora la comunicación con los pacientes y ahorra tiempo al crear un vídeo de incorporación de pacientes con nuestra intuitiva función de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para que los profesionales de la salud compartan con nuevos clientes, detallando puntos clave de educación para el paciente. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y profesional utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, con detalles esenciales reforzados por subtítulos precisos para garantizar claridad y accesibilidad para todos los espectadores.
Crea un vídeo de marca vibrante de 30 segundos para dar la bienvenida a nuevos pacientes, mostrando la identidad única de tu clínica y su enfoque atractivo para el cuidado. Emplea un estilo visual moderno y un audio animado, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas y convirtiendo un guion conciso en vídeo usando su función de texto a vídeo desde guion.
Produce un vídeo simplificado de 45 segundos para la incorporación de pacientes enfocado en los próximos pasos prácticos después de reservar una cita. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, utilizando una voz en off profesional de IA para las instrucciones y aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica la Educación del Paciente.
Aclara información médica compleja para mejorar la comprensión del paciente y su preparación para su viaje de atención médica.
Mejora el Compromiso del Paciente.
Desarrolla vídeos de incorporación atractivos para mejorar significativamente la atención y retención de información vital por parte del paciente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de pacientes atractivos?
HeyGen permite a los profesionales de la salud crear fácilmente vídeos de incorporación de pacientes profesionales y atractivos utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables. Simplemente introduce tu guion, y el creador de vídeos de IA de HeyGen generará contenido de alta calidad, agilizando tu proceso de educación para el paciente.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de incorporación de pacientes?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y elegir entre varias plantillas de vídeo para crear vídeos de incorporación de pacientes únicos. También puedes personalizar tus avatares de IA, añadir voces en off y utilizar una rica biblioteca de medios para una experiencia verdaderamente personalizada.
¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos educativos como recorridos de HIPAA?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos de IA efectivo para crear vídeos educativos para pacientes claros y concisos, incluyendo recorridos en vídeo de HIPAA y formularios de consentimiento. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para transmitir información importante de manera precisa y atractiva.
¿Cómo ayuda HeyGen a escalar la creación de vídeos de incorporación para el sector sanitario?
La plataforma impulsada por IA de HeyGen te permite crear eficientemente un vídeo de incorporación de pacientes y replicar ese éxito en varios temas, escalando tus esfuerzos de comunicación con los pacientes sin necesidad de habilidades extensas de producción de vídeo. Su interfaz intuitiva y características robustas permiten la creación consistente de vídeos de incorporación efectivos.