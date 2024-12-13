Crea un Vídeo Educativo para Pacientes Sin Esfuerzo

Mejora la alfabetización en salud y el compromiso del paciente con formatos atractivos, impulsados por los avatares de AI de HeyGen.

444/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 45 segundos que guíe a los adolescentes en el proceso de vacunarse contra la gripe, reduciendo la ansiedad y explicando su importancia. Visualmente, incorpora gráficos ilustrativos y limpios con una narración calmada y profesional complementada por música de fondo suave. Asegura una accesibilidad completa aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que la información crucial esté disponible para un público más amplio.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo atractivo de 30 segundos diseñado para empoderar a los mayores en el cumplimiento de su régimen diario de medicación, abordando el olvido común con consejos prácticos. El estilo visual y de audio debe ser cálido y empático, mostrando escenarios cotidianos y una voz en off amigable y alentadora. Este vídeo se puede crear fácilmente desarrollando tu propio contenido utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, simplificando la producción de educación vital para el paciente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para profesionales ocupados, promoviendo los beneficios de caminar a paso ligero regularmente para la salud cardiovascular y la reducción del estrés. Adopta un enfoque visual dinámico e inspirador con música motivacional y una voz en off concisa que transmita información práctica. Mejora tus presentaciones personalizadas y agiliza la producción de vídeos comenzando con las diversas plantillas y escenas de HeyGen, haciendo accesibles temas médicos complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo Educativo para Pacientes

Crea vídeos educativos para pacientes impactantes y fáciles de entender que empoderen a los pacientes y mejoren la alfabetización en salud usando herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Storyboard
Esboza tu contenido educativo para pacientes, considerando tu público objetivo y la alfabetización en salud. Desarrolla un guion claro y un storyboard para guiar la producción de tu vídeo. Aprovecha características como "texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente tu contenido escrito en narrativas visuales.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Voz
Elige visuales atractivos y una voz profesional para tu mensaje educativo. Utiliza "avatares de AI" y una amplia gama de plantillas para crear historias de pacientes convincentes o explicar temas médicos complejos.
3
Step 3
Añade Características de Accesibilidad
Asegúrate de que tu vídeo sea accesible para todos los pacientes, mejorando la comprensión para audiencias diversas. Añade fácilmente "subtítulos/captions" para proporcionar información crucial a audiencias con discapacidad auditiva y reforzar mensajes clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución en varias plataformas. Utiliza "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar tus vídeos educativos para pacientes a sitios web, redes sociales o presentaciones personalizadas en varios idiomas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplía el Alcance con Educación Accesible

.

Produce vídeos educativos para pacientes en varios idiomas y formatos, asegurando la accesibilidad para diversas poblaciones de pacientes a nivel global, mejorando la alfabetización en salud.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para pacientes?

HeyGen simplifica la creación de vídeos educativos de alta calidad para pacientes transformando tu guion en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI. Esto permite a los proveedores de salud crear su propio contenido sin complicaciones de producción de vídeo, mejorando enormemente el conocimiento del paciente.

¿Qué características ofrece HeyGen para una educación de pacientes atractiva?

HeyGen ofrece características diseñadas para crear formatos atractivos para la educación de pacientes, asegurando una alta alfabetización en salud. Puedes mejorar la comprensión con voces generadas por AI en varios idiomas e incluir subtítulos automáticos para accesibilidad, alcanzando un público objetivo más amplio.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de educación médica que cumplan con las directrices de HIPAA?

HeyGen ayuda a los proveedores de salud a producir vídeos de educación médica profesional. Aunque HeyGen no procesa ni almacena información de salud protegida, proporciona herramientas seguras y controles de marca para crear y exportar contenido educativo que se alinee con los flujos de trabajo clínicos compatibles con HIPAA de tu organización para su distribución.

¿Puedo personalizar los vídeos educativos para pacientes hechos con HeyGen para que coincidan con mi marca?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote personalizar fácilmente tus vídeos educativos para pacientes con tu logotipo, colores de marca y presentaciones personalizadas. Puedes utilizar varias plantillas y escenas para asegurar que tu contenido educativo refleje perfectamente la identidad de tu organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo