Cómo hacer un vídeo de formación para la incorporación de socios con AI

Crea vídeos efectivos de incorporación de socios rápidamente con nuestra función intuitiva de Texto a vídeo desde guion, asegurando una rápida preparación de los socios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos para los equipos de ventas y soporte de nuevos socios, demostrando las características clave del producto y escenarios comunes con clientes. Emplea un enfoque visual atractivo y paso a paso con una voz amigable e informativa. Este vídeo de incorporación se puede crear fácilmente convirtiendo tu guion directamente en vídeo usando la función de Texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos para nuestra red global de socios, detallando procedimientos de cumplimiento complejos y mejores prácticas. Apunta a un estilo visual moderno y rico en gráficos complementado por una voz segura y autoritaria. Asegura la claridad en diferentes regiones aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para facilitar la localización.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre los beneficios de convertirse en socio para posibles socios, destacando el apoyo y los recursos disponibles. El estilo visual debe ser atractivo y enérgico con música de fondo animada y una narrativa concisa y atractiva. Ensambla rápidamente este contenido utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar tu proceso de creación de vídeos de incorporación de socios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Formación para la Incorporación de Socios

Optimiza tu proceso de incorporación de socios con vídeos de formación atractivos impulsados por AI. Crea rápidamente contenido profesional que prepare a los nuevos socios de canal para el éxito.

1
Step 1
Crear desde Guion
Comienza pegando tu guion de formación en HeyGen. Nuestra plataforma utiliza "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu contenido en un vídeo dinámico, haciendo que el proceso de crear vídeos de incorporación de socios atractivos sea sencillo.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Selecciona de una diversa biblioteca de "avatares AI" realistas para presentar tu material de formación. Personaliza su apariencia y expresión para representar perfectamente tu marca y captar eficazmente a los nuevos socios de canal.
3
Step 3
Mejora con Funciones de Accesibilidad
Aumenta la claridad y la inclusividad habilitando "Subtítulos/captions" automáticos para tu vídeo. También puedes añadir música de fondo, medios de archivo o los activos de tu marca para hacer tu formación atractiva.
4
Step 4
Exportar y Compartir
Una vez que tu vídeo de formación para la incorporación de socios esté perfecto, utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para descargarlo en el formato y calidad deseados. Tu vídeo de formación profesional está ahora listo para compartir con tus nuevos socios de canal a través de cualquier LMS o plataforma.

Simplificar Información Compleja para Socios

Traduce detalles complejos de productos y procesos en contenido de vídeo fácilmente comprensible para los socios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear vídeos de incorporación de socios?

HeyGen te permite crear fácilmente un vídeo de formación para la incorporación de socios utilizando avatares avanzados de AI y convirtiendo Texto a vídeo desde guion, eliminando pasos de producción complejos. Nuestra plataforma intuitiva actúa como un eficiente creador de vídeos AI, agilizando tu proceso de creación de contenido para todos los vídeos de formación.

¿Puede HeyGen ayudar con vídeos de formación multilingües para socios globales?

Sí, HeyGen admite completamente la creación de vídeos de formación multilingües a través de avanzadas voces en off de AI y generación automática de subtítulos. Esto asegura que tus vídeos de incorporación lleguen efectivamente a nuevos socios de canal en todo el mundo, proporcionando contenido accesible e inclusivo.

¿Cómo puedo asegurar la consistencia de marca en mis vídeos de incorporación de socios con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar sin problemas el logotipo, colores y fuentes de tu empresa directamente en tus vídeos de incorporación de socios. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y un potente editor de vídeo para mantener una identidad de marca consistente y profesional en todos tus vídeos de formación.

¿Qué tipo de contenido multimedia puedo integrar en mis vídeos de formación de socios impulsados por HeyGen?

HeyGen te permite enriquecer tus vídeos de formación integrando diversos medios, incluyendo metraje de archivo de nuestra extensa biblioteca, tus propios activos subidos o incluso clips de grabación de pantalla. Esta flexibilidad te permite crear un vídeo de formación para la incorporación de socios que sea dinámico y altamente informativo para tus nuevos socios.

