HeyGen simplifica la producción de contenido de formación para la gestión de incidentes de Opsgenie, permitiéndote crear vídeos claros que expliquen cómo manejar "incidentes" o configurar "Reglas de Notificación". Su biblioteca de medios y soporte de redimensionamiento de relación de aspecto aseguran que tu contenido esté pulido y sea adecuado para diversas plataformas dentro de tu estrategia ITSM.