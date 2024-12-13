Crea un Vídeo para ONGs que Obtenga Resultados
Aumenta la participación y las donaciones con una narrativa poderosa. Usa los avatares de AI de HeyGen para conectar con tu audiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para articular claramente la misión de tu organización sin ánimo de lucro y presentar una llamada a la acción directa, dirigido a nuevos posibles seguidores y al público en general. Utiliza un estilo visual limpio e informativo con texto vibrante en pantalla y un tono de audio positivo y alentador, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para transmitir eficazmente tus mensajes clave.
Produce un vídeo de recaudación de fondos de 30 segundos diseñado para redes sociales, capturando rápidamente la atención de tus seguidores existentes y de los usuarios de redes sociales en general para fomentar el apoyo inmediato. Emplea visuales dinámicos, cortes rápidos y una banda sonora moderna para crear un vídeo de construcción de marca fuerte, estructurado eficientemente con las plantillas y escenas de HeyGen.
Crea un vídeo testimonial auténtico de 50 segundos con un voluntario o beneficiario compartiendo su experiencia personal y el cambio positivo que tu organización ha traído, con la intención de generar confianza y atraer nuevos voluntarios de la comunidad. El estilo visual debe ser cálido y personal con audio claro, y todo el contenido hablado debe presentarse claramente usando la función de subtítulos/captions de HeyGen para una mayor accesibilidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Recaudación de Fondos Impactantes.
Produce rápidamente vídeos de recaudación de fondos y promocionales convincentes para impulsar donaciones y aumentar la conciencia de tu causa.
Aumenta la Presencia en Redes Sociales de ONGs.
Crea sin esfuerzo contenido de vídeo corto y atractivo para compartir tu misión e historias en plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a las ONGs a crear vídeos de recaudación de fondos atractivos?
HeyGen permite a las ONGs crear vídeos de recaudación de fondos impactantes transformando guiones en narrativas visuales convincentes usando avatares de AI y escenas personalizadas. Esto permite a las organizaciones comunicar efectivamente su misión e incluir llamadas a la acción claras, fomentando un mayor compromiso con los posibles donantes.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la narrativa de vídeos de ONGs?
HeyGen proporciona robustas herramientas creativas diseñadas para mejorar la narrativa de vídeos de ONGs, incluyendo una vasta biblioteca de plantillas, avatares de AI personalizables y opciones para títulos animados en movimiento. Estas características permiten a las organizaciones producir vídeos de construcción de marca que resuenen emocionalmente y transmitan claramente su mensaje.
¿Puede HeyGen ayudar con la redacción de guiones y la voz en off para vídeos explicativos de ONGs?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos explicativos para ONGs al ofrecer capacidades avanzadas de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar contenido de vídeo directamente desde sus guiones. Esto incluye generación de voz en off de alta calidad y subtítulos automáticos, agilizando todo el proceso de preproducción y producción.
¿Cómo pueden las ONGs usar HeyGen para construir su marca con vídeos personalizados?
Las ONGs pueden aprovechar los controles de marca de HeyGen, como logotipos personalizados y colores de marca, junto con una rica biblioteca de medios, para crear vídeos de construcción de marca cohesivos y profesionales. Estas herramientas aseguran que cada vídeo, desde publicaciones en redes sociales hasta vídeos de campaña, se alinee con la identidad de la organización y ayude a aumentar la visibilidad y el conocimiento.