

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo musical profesional de 45 segundos para pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto, con una melodía pegajosa y un tono inspirador y optimista. Emplea la extensa biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar visuales relevantes e integra una generación de Voz en off convincente para presentar el producto de manera efectiva, creando una sensación corporativa pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corto enérgico de 60 segundos para creadores de contenido que deseen crear vídeos musicales que muestren su proceso creativo o promocionen una nueva canción, caracterizado por ediciones rápidas, filtros estilizados y un sonido contemporáneo. Asegura el máximo alcance utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y experimenta con el cambio de Tamaño de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo narrativo de 30 segundos con un toque de fantasía para principiantes y aficionados que quieran visualizar sus canciones acústicas originales, buscando tonos cálidos y una sensación íntima. Esta experiencia ideal de creador de vídeos musicales te permite transformar un guion simple en una narrativa visual usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y combinarlo fácilmente con Plantillas y escenas sin necesidad de habilidades avanzadas de edición.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de un Vídeo Musical

Transforma tu audio en historias visuales atractivas sin esfuerzo con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para artistas y creadores por igual.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales que se adapten al ambiente de tu canción, proporcionando una base sólida para tu vídeo musical.
2
Step 2
Añade Tus Visuales y Audio
Sube sin problemas tu música e integra impresionantes vídeos de stock o tu propio metraje usando nuestra extensa biblioteca de medios, dando vida a tu visión.
3
Step 3
Aplica Mejoras Atractivas
Eleva tu vídeo con subtítulos/captions para vídeos líricos impactantes, branding personalizado y efectos visuales dinámicos para cautivar a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Obra Maestra
Finaliza la creación de tu vídeo musical seleccionando tu tamaño de aspecto preferido y exportándolo en alta calidad, listo para compartir en todas las plataformas.

Crea vídeos promocionales impactantes

Desarrolla anuncios de vídeo de alta calidad potenciados por AI para tu música, aumentando la visibilidad y alcanzando efectivamente a potenciales oyentes y fans.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un vídeo musical sin habilidades complejas de edición?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos musicales utilizando herramientas intuitivas y funciones de AI, permitiendo a los artistas centrarse en su visión creativa. Nuestra plataforma ofrece un editor fácil de usar con función de arrastrar y soltar y plantillas personalizables para comenzar rápidamente.

¿Puedo añadir efectos visuales diversos y vídeos de stock a mis vídeos musicales usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona una rica biblioteca de medios y la capacidad de incorporar varios efectos visuales y filtros para mejorar tus vídeos musicales. Puedes integrar fácilmente vídeos de stock y otros medios para dar a tus proyectos un aspecto profesional y único.

¿HeyGen admite la creación de vídeos líricos atractivos para mis canciones?

Sí, HeyGen es un excelente creador de vídeos musicales para vídeos líricos, ofreciendo características robustas como texto a vídeo desde guion y subtítulos personalizables. Estas herramientas te permiten sincronizar perfectamente las letras con tu música, ofreciendo una experiencia creativa impactante.

¿Qué opciones de exportación están disponibles para mis vídeos musicales creados con HeyGen?

HeyGen, como editor online, te permite exportar tus vídeos musicales terminados en varios tamaños de aspecto, haciéndolos listos para plataformas como YouTube y otras redes sociales sin esfuerzo. Esto asegura que tu contenido esté optimizado para cada canal.

