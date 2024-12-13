Crea un Vídeo de Marketing que Genere Resultados

Crea vídeos promocionales atractivos con facilidad usando Texto a vídeo desde guión, asegurando un proceso de edición de vídeo sin problemas y una marca consistente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un atractivo vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido que luchan por mantener una marca consistente en todas las plataformas. Emplea un estilo visual rápido y atractivo con música de moda y superposiciones de texto audaces, demostrando cómo el texto a vídeo rápido desde la generación de guiones y subtítulos automáticos puede mantener una voz de marca unificada de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Para los especialistas en marketing digital y negocios de comercio electrónico, un vídeo de marketing informativo de 45 segundos es esencial, ilustrando el poder de las herramientas de IA en la simplificación de la creación de contenido. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y autoritario, completo con una cálida voz en off, destacando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden transmitir mensajes convincentes directamente a su audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Un inspirador vídeo de 60 segundos podría empoderar a aspirantes a influencers y lanzadores de productos para crear vídeos que capturen el potencial de marketing viral. Esta pieza atractiva debe contar una historia cautivadora, utilizando un estilo visual fluido con música de fondo cautivadora, todo mientras se aprovecha la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar el atractivo visual y su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptabilidad en plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Crear un Vídeo de Marketing

Crea vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo con IA, transformando tus ideas en contenido profesional que conecta con tu audiencia.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Selecciona entre una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas por expertos para comenzar a construir tu vídeo de marketing al instante.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Marca
Integra la identidad de tu marca utilizando controles de marca para añadir logotipos y colores, asegurando una marca consistente en todo momento.
3
Step 3
Genera Audio Atractivo
Da vida a tu guión con la generación avanzada de voz en off, creando una narración clara e impactante para tu contenido.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones flexibles, perfecto para vídeos en redes sociales u otros canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Desarrolla historias de éxito de clientes y testimonios convincentes para generar confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite crear un vídeo de marketing con facilidad, utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guión para simplificar tus esfuerzos de marketing en vídeo. Nuestra plataforma intuitiva sirve como un potente creador de vídeos de marketing, ayudándote a crear vídeos que realmente resuenen con tu audiencia.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para hacer un vídeo de marketing rápidamente?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA como avatares de IA y generación de voz en off para acelerar significativamente tu proceso de edición de vídeos de marketing. Puedes crear vídeos de manera eficiente desde un guión, transformando texto en contenido visual dinámico en minutos.

¿Puedo mantener una marca consistente en todos mis vídeos promocionales de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen asegura una marca consistente en todos tus vídeos promocionales y otros contenidos. Puedes aplicar tu logotipo y colores específicos de marca, y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para mantener una apariencia y sensación cohesiva.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de diversos vídeos para redes sociales?

HeyGen facilita la creación de diversos vídeos para redes sociales con su amplia gama de plantillas y avatares de IA. Produce fácilmente contenido atractivo, desde vídeos promocionales cortos hasta estilos de vídeo animado explicativo, aprovechando nuestra extensa biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto.

