Crea un Vídeo de Marketing que Genere Resultados
Crea vídeos promocionales atractivos con facilidad usando Texto a vídeo desde guión, asegurando un proceso de edición de vídeo sin problemas y una marca consistente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un atractivo vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido que luchan por mantener una marca consistente en todas las plataformas. Emplea un estilo visual rápido y atractivo con música de moda y superposiciones de texto audaces, demostrando cómo el texto a vídeo rápido desde la generación de guiones y subtítulos automáticos puede mantener una voz de marca unificada de manera eficiente.
Para los especialistas en marketing digital y negocios de comercio electrónico, un vídeo de marketing informativo de 45 segundos es esencial, ilustrando el poder de las herramientas de IA en la simplificación de la creación de contenido. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y autoritario, completo con una cálida voz en off, destacando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden transmitir mensajes convincentes directamente a su audiencia.
Un inspirador vídeo de 60 segundos podría empoderar a aspirantes a influencers y lanzadores de productos para crear vídeos que capturen el potencial de marketing viral. Esta pieza atractiva debe contar una historia cautivadora, utilizando un estilo visual fluido con música de fondo cautivadora, todo mientras se aprovecha la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar el atractivo visual y su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptabilidad en plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Publicitarios de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de alto rendimiento que capturen la atención y generen conversiones para tus campañas.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores para redes sociales y clips cortos para aumentar la presencia de la marca y el compromiso de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?
HeyGen te permite crear un vídeo de marketing con facilidad, utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guión para simplificar tus esfuerzos de marketing en vídeo. Nuestra plataforma intuitiva sirve como un potente creador de vídeos de marketing, ayudándote a crear vídeos que realmente resuenen con tu audiencia.
¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para hacer un vídeo de marketing rápidamente?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA como avatares de IA y generación de voz en off para acelerar significativamente tu proceso de edición de vídeos de marketing. Puedes crear vídeos de manera eficiente desde un guión, transformando texto en contenido visual dinámico en minutos.
¿Puedo mantener una marca consistente en todos mis vídeos promocionales de HeyGen?
Absolutamente, HeyGen asegura una marca consistente en todos tus vídeos promocionales y otros contenidos. Puedes aplicar tu logotipo y colores específicos de marca, y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para mantener una apariencia y sensación cohesiva.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de diversos vídeos para redes sociales?
HeyGen facilita la creación de diversos vídeos para redes sociales con su amplia gama de plantillas y avatares de IA. Produce fácilmente contenido atractivo, desde vídeos promocionales cortos hasta estilos de vídeo animado explicativo, aprovechando nuestra extensa biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto.