Crea un Vídeo Publicitario en LinkedIn que Genere Resultados Reales

Impulsa el reconocimiento de tu marca y recoge leads cualificados con campañas de vídeo atractivas creadas sin esfuerzo usando avatares de AI.

405/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo publicitario de 45 segundos para LinkedIn específicamente dirigido a gerentes de marketing y propietarios de negocios que buscan estrategias innovadoras de generación de leads. El estilo visual y de audio debe ser moderno y amigable, mostrando un avatar de AI de HeyGen presentando los beneficios clave, haciendo que tus anuncios de vídeo en LinkedIn destaquen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un contenido patrocinado dinámico de 60 segundos para LinkedIn, dirigido a equipos de ventas y especialistas en marketing digital, enfocado en impulsar conversiones en el sitio web. Emplea un estilo visual profesional con superposiciones de texto impactantes en pantalla, aprovechando los Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la retención del mensaje para una audiencia ocupada.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo publicitario animado de 20 segundos para LinkedIn dirigido a clientes potenciales y reclutadores de talento, enfatizando un alto número de visualizaciones de vídeo y el cumplimiento de las especificaciones publicitarias. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una secuencia visualmente atractiva con cortes rápidos, destacando efectivamente tu producto o servicio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo Publicitario en LinkedIn

Crea anuncios de vídeo atractivos para tu audiencia profesional en LinkedIn, impulsando el reconocimiento de marca y las conversiones con las potentes herramientas de creación de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Contenido de Vídeo
Comienza creando tu vídeo atractivo usando HeyGen. Aprovecha los avatares de AI o genera vídeo directamente desde un guion para producir contenido profesional adaptado a tu audiencia de LinkedIn, cumpliendo tu objetivo de crear un vídeo publicitario en LinkedIn.
2
Step 2
Optimiza para las Especificaciones Publicitarias de LinkedIn
Asegúrate de que tu vídeo cumpla con las especificaciones publicitarias de LinkedIn. Utiliza las opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación de HeyGen para formatear perfectamente tu vídeo para el feed de LinkedIn, maximizando el impacto visual y el cumplimiento.
3
Step 3
Integra Elementos de Marca y Profesionales
Mejora el profesionalismo de tu anuncio integrando los elementos de tu marca. Usa los controles de marca de HeyGen para añadir tu logo, colores y otros elementos visuales para reforzar el reconocimiento de marca y la consistencia a lo largo de tu campaña.
4
Step 4
Lanza tu Campaña de Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, súbelo al Campaign Manager de LinkedIn. Añade subtítulos o captions, una característica clave para las campañas de vídeo, para asegurar que tu mensaje sea accesible e impactante incluso con el sonido apagado, alcanzando efectivamente a tu audiencia profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprovecha las Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma los testimonios de clientes en anuncios de vídeo dinámicos, construyendo confianza y generando leads cualificados en LinkedIn con contenido auténtico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo publicitario en LinkedIn?

HeyGen te permite crear un vídeo publicitario profesional en LinkedIn sin esfuerzo al transformar guiones en campañas de vídeo dinámicas usando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto simplifica la creación de Contenido Patrocinado atractivo para tu audiencia profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el reconocimiento de marca en LinkedIn?

HeyGen mejora el reconocimiento de marca a través de plantillas y escenas personalizables, controles de marca robustos para tu logo y colores, y subtítulos/captions automáticos para maximizar las visualizaciones de vídeo. Estas herramientas ayudan a asegurar que tus anuncios de vídeo en LinkedIn destaquen en el feed.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar el ROI de mi publicidad en vídeo en LinkedIn?

Sí, HeyGen está diseñado para optimizar tus esfuerzos publicitarios en vídeo al permitir la producción eficiente de campañas de vídeo de alta calidad, lo que puede contribuir significativamente a la generación de leads y conversiones en el sitio web. Los anuncios de vídeo efectivos en LinkedIn creados con HeyGen pueden llevar a un ROI más fuerte en anuncios de vídeo.

¿HeyGen soporta especificaciones publicitarias específicas para LinkedIn?

Absolutamente, HeyGen soporta varios redimensionamientos de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de vídeo cumpla con las especificaciones publicitarias de LinkedIn para diferentes ubicaciones. Esta flexibilidad permite que tus campañas aparezcan profesionalmente dentro del feed de LinkedIn y se gestionen efectivamente a través del Campaign Manager.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo