Crea un Vídeo Publicitario en LinkedIn que Genere Resultados Reales
Impulsa el reconocimiento de tu marca y recoge leads cualificados con campañas de vídeo atractivas creadas sin esfuerzo usando avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo publicitario de 45 segundos para LinkedIn específicamente dirigido a gerentes de marketing y propietarios de negocios que buscan estrategias innovadoras de generación de leads. El estilo visual y de audio debe ser moderno y amigable, mostrando un avatar de AI de HeyGen presentando los beneficios clave, haciendo que tus anuncios de vídeo en LinkedIn destaquen.
Produce un contenido patrocinado dinámico de 60 segundos para LinkedIn, dirigido a equipos de ventas y especialistas en marketing digital, enfocado en impulsar conversiones en el sitio web. Emplea un estilo visual profesional con superposiciones de texto impactantes en pantalla, aprovechando los Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la retención del mensaje para una audiencia ocupada.
Crea un vídeo publicitario animado de 20 segundos para LinkedIn dirigido a clientes potenciales y reclutadores de talento, enfatizando un alto número de visualizaciones de vídeo y el cumplimiento de las especificaciones publicitarias. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una secuencia visualmente atractiva con cortes rápidos, destacando efectivamente tu producto o servicio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo en LinkedIn de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos en LinkedIn para aumentar el reconocimiento de marca y fomentar el compromiso dentro de tu audiencia profesional objetivo.
Produce Contenido de Vídeo Atractivo para Plataformas Sociales.
Desarrolla contenido de vídeo cautivador para tu feed de LinkedIn que capture la atención y mejore tu estrategia general de publicidad en vídeo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo publicitario en LinkedIn?
HeyGen te permite crear un vídeo publicitario profesional en LinkedIn sin esfuerzo al transformar guiones en campañas de vídeo dinámicas usando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto simplifica la creación de Contenido Patrocinado atractivo para tu audiencia profesional.
¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el reconocimiento de marca en LinkedIn?
HeyGen mejora el reconocimiento de marca a través de plantillas y escenas personalizables, controles de marca robustos para tu logo y colores, y subtítulos/captions automáticos para maximizar las visualizaciones de vídeo. Estas herramientas ayudan a asegurar que tus anuncios de vídeo en LinkedIn destaquen en el feed.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar el ROI de mi publicidad en vídeo en LinkedIn?
Sí, HeyGen está diseñado para optimizar tus esfuerzos publicitarios en vídeo al permitir la producción eficiente de campañas de vídeo de alta calidad, lo que puede contribuir significativamente a la generación de leads y conversiones en el sitio web. Los anuncios de vídeo efectivos en LinkedIn creados con HeyGen pueden llevar a un ROI más fuerte en anuncios de vídeo.
¿HeyGen soporta especificaciones publicitarias específicas para LinkedIn?
Absolutamente, HeyGen soporta varios redimensionamientos de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de vídeo cumpla con las especificaciones publicitarias de LinkedIn para diferentes ubicaciones. Esta flexibilidad permite que tus campañas aparezcan profesionalmente dentro del feed de LinkedIn y se gestionen efectivamente a través del Campaign Manager.