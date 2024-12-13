Crea un Vídeo de Lección Fácilmente

Crea vídeos educativos atractivos para enseñar más rápido con el texto a vídeo de HeyGen desde el guion.

274/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo educativo conciso de 45 segundos para nuevos empleados corporativos, introduciendo funciones esenciales del software usando un avatar profesional de AI y un guion de texto a vídeo claro y sucinto, asegurando un estilo visual limpio y moderno para una retención efectiva de la información.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una lección de idioma informativa de 30 segundos para aprendices visuales, enseñando frases básicas en francés con visuales dinámicos de la biblioteca de medios de HeyGen y subtítulos precisos para reforzar la pronunciación y la ortografía, acompañados de un audio calmado y alentador.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo impactante de 75 segundos para aspirantes a artistas digitales, mostrando técnicas avanzadas de dibujo con ejemplos visuales rápidos y música de fondo animada, utilizando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para compartir sin problemas en múltiples plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Lección

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en lecciones en vídeo atractivas que cautivan a los estudiantes y mejoran los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde el Guion
Comienza la creación de tu vídeo educativo seleccionando entre una variedad de 'plantillas y escenas' o convierte sin problemas tu guion de lección en vídeo usando la funcionalidad de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y Audio Atractivos
Llena tus escenas con visuales atractivos de la biblioteca de medios, incorpora 'avatares de AI' para presentar tu contenido y genera narraciones con sonido natural para una experiencia de aprendizaje dinámica.
3
Step 3
Personaliza para tu Marca y Audiencia
Refina tu vídeo aplicando 'controles de marca (logo, colores)' para un aspecto profesional y añade subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad para todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta tu Lección de Alta Calidad
Finaliza tu vídeo de lección asegurando que cumpla con tu formato deseado con 'redimensionamiento de aspecto y exportaciones', luego compártelo con tus estudiantes para hacer un vídeo de lección verdaderamente impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualiza Temas de Lección Complejos

.

Transforma conceptos abstractos o eventos históricos en lecciones en vídeo vívidas y comprensibles usando narración AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de crear un vídeo de lección para educadores?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos educativos que simplifica la creación de vídeos convirtiendo texto en vídeo con avatares de AI realistas. Puedes elegir fácilmente una plantilla, personalizar tu vídeo y producir vídeos educativos atractivos sin edición compleja.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para crear vídeos educativos con HeyGen?

HeyGen te permite crear materiales personalizados con amplias opciones de personalización. Puedes elegir entre varias plantillas animadas, incorporar tu marca y usar una interfaz de arrastrar y soltar para personalizar cada aspecto de tu vídeo educativo, asegurando que se alinee perfectamente con tus materiales de lección.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos educativos?

HeyGen destaca como un eficiente creador de vídeos educativos al aprovechar avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite una rápida creación de vídeos, transformando guiones en vídeos educativos profesionales rápidamente, ideal para educadores que buscan integrar vídeo de manera efectiva en la enseñanza.

¿Puede HeyGen apoyar diversas necesidades educativas, como lecciones de idiomas o accesibilidad?

Sí, HeyGen apoya diversas necesidades educativas ofreciendo generación de narraciones y subtítulos automáticos. Esta funcionalidad es ideal para crear vídeos educativos accesibles y es particularmente beneficiosa para desarrollar lecciones de idiomas atractivas para una audiencia global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo