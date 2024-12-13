Crea un Vídeo de Anuncio de Generación de Leads que Convierta

Impulsa la generación de leads con anuncios de vídeo de alta conversión. Crea fácilmente contenido atractivo a partir de guiones utilizando el texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos que ilustre la integración fluida de los Formularios de Generación de Leads con un sistema CRM, dirigido a los gerentes de operaciones de marketing. Emplea los avatares de IA de HeyGen y subtítulos para guiar a través de los pasos técnicos con precisión, utilizando una estética visual limpia y basada en datos y una voz en off informativa para resaltar las capacidades de automatización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo publicitario de rendimiento de 1,5 minutos centrado en optimizar el ROI a través de campañas dirigidas, ideal para gerentes de campañas publicitarias. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para crear múltiples especificaciones creativas rápidamente, mostrando comparaciones dinámicas en pantalla dividida con un tono de audio analítico para demostrar estrategias de pruebas A/B.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de demostración de producto detallado de 2 minutos para aumentar el reconocimiento de marca y generar leads para un servicio B2B, destinado a equipos de marketing de productos. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para presentar la propuesta de valor del servicio de manera integral, adoptando un estilo visual atractivo con tomas de producto de alta calidad y una voz en off amigable y autoritaria para crear vídeos generadores de leads.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Anuncio de Generación de Leads

Genera leads de alta calidad de manera eficiente creando anuncios de vídeo atractivos diseñados para la conversión, aprovechando las herramientas impulsadas por IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo y Avatar de IA
Define tu mensaje principal y llamado a la acción. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu copia publicitaria en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA, asegurando claridad e impacto.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Mejora el reconocimiento de marca incorporando tus elementos visuales únicos. Aprovecha los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores) y diversas plantillas para mantener una identidad visual coherente que refuerce el reconocimiento de marca.
3
Step 3
Añade un Llamado a la Acción Claro y Accesibilidad
Guía a tu audiencia al siguiente paso. Asegúrate de que tu llamado a la acción sea prominente y claro. Usa los subtítulos de HeyGen para aumentar la accesibilidad y el compromiso, haciendo que tu mensaje sea comprendido universalmente.
4
Step 4
Exporta para Campañas y Conversiones
Prepara tu vídeo para su distribución en diversas plataformas. Utiliza el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar tus campañas para un alcance y conversiones máximos, listo para integrarse con tus Formularios de Generación de Leads.

Vídeos de Éxito del Cliente Impulsados por IA

Transforma testimonios en anuncios de vídeo convincentes, construyendo confianza y credibilidad para convertir efectivamente a los espectadores en leads calificados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear un vídeo de anuncio de generación de leads de manera eficiente?

HeyGen agiliza el proceso de creación de anuncios de vídeo de alta calidad y atractivos para la generación de leads utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guiones. Esto te permite producir rápidamente vídeos convincentes para tus campañas de generación de leads.

¿HeyGen admite integraciones técnicas para los datos de Formularios de Generación de Leads?

Aunque HeyGen se centra en la creación robusta de vídeos, los activos de vídeo que produces están diseñados para integrarse sin problemas en plataformas que ofrecen Formularios de Generación de Leads nativos. Esto facilita la recopilación eficiente de datos y la posible sincronización en tiempo real con tu CRM para optimizar las conversiones.

¿Qué especificaciones creativas ofrece HeyGen para anuncios de vídeo dirigidos a audiencias específicas?

HeyGen proporciona especificaciones creativas flexibles, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y controles de marca personalizados, para optimizar tus anuncios de vídeo para diversas plataformas de redes sociales y segmentos de audiencia objetivo. Puedes asegurarte de que tus vídeos generadores de leads estén perfectamente adaptados para un impacto máximo en diferentes canales.

¿Cómo mejoran los anuncios de vídeo de HeyGen el reconocimiento de marca y aumentan las conversiones?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo profesional con avatares de IA y personalización de marca, lo que aumenta significativamente el reconocimiento de marca en tus campañas. Estos vídeos atractivos están diseñados para captar la atención e incluyen llamados a la acción claros, lo que en última instancia impulsa mayores conversiones para tu negocio.

