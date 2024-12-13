Crea un Vídeo Publicitario de Lanzamiento: Anuncios de IA Rápidos y Profesionales

Crea anuncios de lanzamiento atractivos que resuenen. Usa los avatares de IA de HeyGen para dar vida a la historia de tu marca sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo publicitario profesional de 45 segundos dirigido a los ocupados profesionales del marketing que buscan optimizar su proceso creativo. Utiliza una de las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para mostrar un beneficio convincente del producto, presentado con una estética visual limpia y corporativa y una voz en off informativa y segura que destaca la facilidad de crear un anuncio.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de 15 segundos para redes sociales diseñado para captar la atención de marcas de comercio electrónico que buscan conversiones rápidas. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente visuales atractivos y un mensaje contundente, con un estilo visual rápido y moderno y una banda sonora enérgica y juvenil para impulsar la acción inmediata.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo publicitario persuasivo de 60 segundos para agencias y grandes empresas que introduce un servicio o concepto complejo, tal vez un Anuncio de IA. Emplea la generación de Voz en off de HeyGen para ofrecer una narración clara y autoritaria, complementada por un enfoque visual sofisticado de narración con cortes cinematográficos y música de fondo inspiradora para construir confianza y autoridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo Publicitario de Lanzamiento

Crea rápidamente vídeos publicitarios de lanzamiento atractivos con el Creador de Anuncios en Vídeo de IA de HeyGen, diseñado para captar la atención y fomentar el compromiso con tu nuevo producto o servicio.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Inicia la creación de tu anuncio de lanzamiento seleccionando una plantilla de vídeo profesional de nuestra biblioteca, proporcionando una base elegante y efectiva para tu campaña.
2
Step 2
Añade tu Avatar de IA
Personaliza tu anuncio integrando un avatar de IA realista como presentador, haciendo que tu anuncio de lanzamiento sea más atractivo y cercano.
3
Step 3
Genera una Voz en Off
Eleva tu mensaje con una voz en off convincente, utilizando nuestra función de generación de Voz en off para añadir una narración de audio profesional a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Anuncio
Finaliza tu anuncio utilizando el redimensionamiento de proporciones de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales, luego descarga y comparte tu creación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Incluye Testimonios en Anuncios de Lanzamiento

Incorpora poderosas historias de éxito de clientes y testimonios en tus anuncios de lanzamiento para construir confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de anuncios en vídeo?

El Creador de Anuncios en Vídeo de IA de HeyGen simplifica el proceso de creación de anuncios en vídeo con herramientas intuitivas impulsadas por IA y un editor fácil de usar de arrastrar y soltar. Puedes aprovechar diversas plantillas de vídeo y avatares de IA para dar vida rápidamente a tu visión creativa, facilitando la producción de vídeos publicitarios de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos publicitarios de lanzamiento atractivos?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear un vídeo publicitario de lanzamiento que destaque incorporando características como avatares de IA realistas y animaciones dinámicas. Puedes integrar fácilmente música, generar voces en off y añadir un llamado a la acción convincente para promover efectivamente nuevos productos o servicios.

¿Qué tipo de Anuncios de IA puedo generar para plataformas de redes sociales usando HeyGen?

HeyGen te permite generar diversos Anuncios de IA optimizados para varias plataformas de redes sociales, ayudándote a hacer crecer tu negocio. Puedes crear anuncios en vídeo impactantes a partir de texto, añadir subtítulos/captions y redimensionarlos fácilmente para adaptarlos a diferentes proporciones de aspecto para un alcance y compromiso máximos.

¿Cómo puedo personalizar mis plantillas de vídeo en HeyGen para que coincidan con mi marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca para personalizar las plantillas de vídeo elegidas y asegurar que tus vídeos publicitarios se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y utilizar la biblioteca de medios para crear anuncios en vídeo que sean exclusivamente tuyos.

