Crea un Vídeo Demo de Keynote en Minutos con IA

Transforma fácilmente tus presentaciones en vídeos de formación y tutoriales atractivos usando la generación de locuciones de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Buscas crear un vídeo de formación de 2 minutos para especialistas en L&D corporativo que explique conceptos complejos usando diapositivas que avanzan automáticamente y un tono profesional atractivo? Desarrolla este contenido educativo con visuales informativos, música de fondo animada y un avatar de IA creíble impulsado por HeyGen para transmitir los puntos clave de aprendizaje de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un tutorial en vídeo de 1.5 minutos diseñado para usuarios de software que buscan guías rápidas, con un enfoque visual brillante y paso a paso con texto conciso en pantalla. Transforma tus indicaciones detalladas en contenido de vídeo dinámico usando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando que una narración amigable acompañe cada paso para máxima claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo animado de 45 segundos para profesionales de marketing, asegurando la consistencia de la marca con colores y fuentes específicas, para anunciar una actualización de producto. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente gráficos modernos y visualmente impactantes acompañados de una banda sonora pegajosa, capturando la atención inmediata y transmitiendo el mensaje de manera eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Hacer un Vídeo Demo de Keynote

Transforma tus presentaciones estáticas en vídeos demo dinámicos con la plataforma intuitiva de HeyGen. Crea contenido profesional y atractivo que capture la atención sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Keynote
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu presentación de keynote. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente tu metraje demo inicial a partir de tus indicaciones de texto.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Atractiva
Elige entre una variedad de "Plantillas y escenas" para encontrar el diseño y estilo visual perfectos para tu demo de keynote, usando nuestras plantillas de vídeo en vivo para asegurar un aspecto profesional y pulido.
3
Step 3
Añade Visuales y Audio
Mejora tu demo incorporando "Avatares de IA" para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y haz que tus vídeos animados realmente destaquen.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Genera tu "Tutorial en Vídeo" completo con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurarte de que esté perfectamente formateado para cualquier plataforma, listo para tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Promoción de Vídeos Demo

Crea rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos a partir de tu demo de keynote para compartir fácilmente en redes sociales y otras plataformas, aumentando la visibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos sin software de animación complejo?

HeyGen simplifica la producción de vídeos convirtiendo indicaciones de texto en vídeos profesionales, eliminando la necesidad de software tradicional de animación o edición de vídeo. Nuestros avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo te permiten crear contenido dinámico de manera eficiente.

¿Puedo personalizar vídeos animados con los colores y fuentes específicos de mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus vídeos animados con los colores y fuentes específicos de tu marca. También puedes aprovechar las plantillas de vídeo en vivo y personalizarlas para asegurar la consistencia en todo tu contenido.

¿Qué tipos de contenido profesional, como vídeos de formación, puede ayudarme a crear HeyGen?

HeyGen te permite crear varios contenidos profesionales, incluyendo vídeos de formación atractivos y tutoriales en vídeo completos, usando avatares de IA y narración de voz realista a partir de simples indicaciones de texto. Esto simplifica la producción de conceptos educativos de alta calidad.

¿HeyGen admite funciones para crear un vídeo demo de keynote profesional?

Absolutamente. HeyGen proporciona funcionalidades perfectas para hacer un vídeo demo de keynote, permitiéndote estructurar tu contenido en escenas y añadir una banda sonora profesional. Su robusta gestión de escenas y generación de subtítulos aseguran un flujo de presentación suave y atractivo.

