HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos y fuentes directamente en tus videos del programa de formación en limpieza. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde un video de Conceptos Básicos de Limpieza hasta procedimientos de limpieza avanzados, se alinee con la identidad de tu marca.