Crea un Video Tutorial de Soporte Rápidamente con AI

Crea rápidamente videos de formación integral para usuarios finales de tu Sistema de Soporte, guiando a los empleados a enviar tickets fácilmente usando el Texto a video desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desbloquea todo el potencial de tu sistema de tickets de soporte con este video instructivo conciso de 60 segundos, dirigido a administradores de TI y líderes de equipo. Exploraremos cómo navegar por tu panel de control y configurar alertas por correo electrónico, presentado con un estilo visual elegante y profesional que incluye grabaciones de pantalla nítidas y una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen para generar explicaciones precisas y atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
¿Soñando con una Aplicación de Soporte personalizada sin necesidad de habilidades de programación? Este dinámico video de 30 segundos es perfecto para propietarios de pequeñas empresas y gerentes no técnicos, mostrando lo sencillo que es construir tu propio portal de soporte de TI. El enfoque visual es vibrante y empoderador, con cortes rápidos que demuestran la facilidad de uso, acompañado de una pista de fondo enérgica. Estructura fácilmente tu contenido usando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Asegura una formación efectiva para los usuarios finales de toda tu organización con esta guía completa de 50 segundos sobre nuestro software de soporte. Diseñado para todos los empleados, este video aclarará preguntas comunes y mejores prácticas, empleando un estilo visual profesional y tranquilizador que equilibra animaciones ilustrativas con superposiciones de texto simples, complementado por una generación de voz en off calmada y articulada. Esto asegura la máxima comprensión a través de diversos estilos de aprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Video Tutorial de Soporte

Crea eficientemente videos tutoriales de soporte profesionales que optimicen la formación de usuarios y mejoren el soporte para tu equipo, todo sin necesidad de habilidades de programación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Elabora un guion claro para tu tutorial del Sistema de Soporte. Utiliza el Texto a video desde guion de HeyGen para convertir fácilmente tu texto en contenido de video atractivo.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu tutorial sobre el uso del sistema de tickets de soporte. Mejora la claridad con la opción de añadir voces en off o música de fondo.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Aplica tu identidad de marca única con controles de Marca (logotipo, colores) para que tu video de Aplicación de Soporte personalizada sea coherente. Incorpora medios relevantes de la biblioteca para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta tu Video
Finaliza tu video corto añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad. Luego, utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para compartir tu tutorial en varias plataformas para la formación de usuarios finales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Videos Cortos y Atractivos de Soporte

Crea rápidamente tutoriales en video cortos y visualmente atractivos para guiar a los usuarios a través de tareas comunes de soporte de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos tutoriales de soporte para mi equipo?

HeyGen simplifica el proceso de creación de videos tutoriales de soporte al convertir guiones en videos cortos atractivos con avatares de AI y voces en off. Esto reduce significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para producir contenido de formación de alta calidad para tus empleados.

¿Qué características específicas de HeyGen mejoran la calidad de los videos de formación para usuarios finales?

HeyGen ofrece características como avatares de AI, texto a video desde guion y controles de marca para mejorar los videos de formación para usuarios finales. Puedes asegurar una identidad visual consistente en todos tus tutoriales de software de soporte, facilitando que los usuarios comprendan cómo enviar un ticket.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar el contenido de video para nuestro Sistema de Soporte específico?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar el contenido de video con controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para que coincida perfectamente con tu Aplicación de Soporte personalizada o aplicación de soporte de TI. Esto asegura un aspecto profesional y coherente para todos tus materiales instructivos.

¿Es posible producir videos cortos atractivos para una aplicación de soporte de TI sin habilidades de programación?

Sí, HeyGen permite a cualquiera construir un portal de soporte de TI desde cero con contenido de video atractivo, incluso sin habilidades de programación. Su plataforma intuitiva y plantillas te permiten producir rápidamente videos cortos profesionales para tu sistema de tickets de soporte, permitiendo una comunicación clara para todos los usuarios.

