HeyGen agiliza la producción de contenido a nivel experto sobre `diseño de paneles` sofisticado para aplicaciones de `Grafana` y `OpenTelemetry`. Sus características, incluida la integración de la biblioteca de medios y el cambio de tamaño de relación de aspecto, te ayudan a demostrar técnicas avanzadas de visualización y flujos de trabajo de análisis de datos de manera efectiva.