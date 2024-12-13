Crea un Vídeo Demo de Figma en Minutos
Produce vídeos demo cortos y atractivos para tus prototipos de Figma con avatares AI y una sencilla guía paso a paso.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos para usuarios de Figma, ilustrando cómo integrar "vídeos en prototipos" sin problemas para mejorar la interactividad. El estilo visual debe ser limpio y detallado, con grabaciones claras de la interfaz de Figma, acompañado de una voz en off calmada e instructiva. Destaca las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar claridad y accesibilidad, guiando a los espectadores sobre cómo "prototipar con vídeo" para experiencias de usuario atractivas.
Desarrolla un vídeo promocional profesional de 60 segundos que muestre un nuevo plugin hipotético de Figma diseñado para agilizar la creación de "vídeos demo". Este vídeo está dirigido a usuarios avanzados de Figma y desarrolladores de plugins, adoptando un estilo visual elegante y enérgico con música de fondo contemporánea y gráficos 3D sutiles. Aprovecha los "Templates & scenes" de HeyGen para construir rápidamente narrativas visuales atractivas e incorpora "avatares AI" para presentar los beneficios del plugin, demostrando finalmente lo fácil que es crear contenido impactante "usando Figma".
Diseña un vídeo instructivo amigable de 30 segundos para diseñadores junior de UI/UX y estudiantes, ofreciendo mejores prácticas sobre "cómo crear" activos de vídeo optimizados dentro de Figma para su uso posterior en HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser brillante y atractivo, con una voz en off clara y amigable que guíe a los usuarios a través del proceso. Enfatiza cómo la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen puede complementar los activos personalizados y muestra "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para una integración perfecta, simplificando el proceso de preparación de contenido de vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Demos Atractivos para Redes Sociales.
Crea y comparte rápidamente vídeos demo cortos y atractivos para plataformas sociales, mostrando eficazmente tus prototipos de Figma a una audiencia más amplia.
Mejora la Formación de Producto.
Produce vídeos demo claros y concisos para guías paso a paso y tutoriales, mejorando la comprensión y retención de los usuarios sobre las características y flujos de trabajo de Figma.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un vídeo demo de Figma de manera eficiente?
HeyGen te permite crear vídeos demo cortos y profesionales para Figma rápidamente al convertir tu guion en contenido atractivo con avatares AI y voces en off naturales, agilizando tu proceso creativo.
¿Cuál es la guía paso a paso para crear vídeos demo cortos con HeyGen?
Para crear vídeos demo cortos con HeyGen, simplemente introduce tu guion, elige un avatar AI, selecciona una voz, y HeyGen generará tu vídeo. Luego puedes mejorarlo con controles de marca antes de exportarlo para tu prototipo de Figma.
¿Puedo editar y personalizar mis vídeos demo usando las herramientas de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas para editar y personalizar tus vídeos demo. Puedes aplicar controles de marca, utilizar diversos templates y escenas, y ajustar las proporciones para que se adapten perfectamente a los requisitos de vídeo de tu prototipo.
¿Cómo mejoran las funciones de HeyGen la creación de vídeos demo de Figma para prototipos?
Las capacidades de HeyGen mejoran significativamente la creación de vídeos demo de Figma al permitirte generar fácilmente vídeos de alta calidad en formato MP4 con avatares AI y voces en off. Esto hace que tus vídeos en prototipos sean más interactivos y profesionales.