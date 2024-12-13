Crea Vídeos de Formación ESG Sin Esfuerzo con AI

Transforma guiones complejos de ESG en lecciones de vídeo atractivas para el cumplimiento global y la comprensión de los empleados con Texto a vídeo desde guión.

Prompt de Ejemplo 1
Para una audiencia global que necesita actualizaciones rápidas sobre el aspecto Social de ESG, diseña un módulo de microaprendizaje dinámico de 45 segundos. Este vídeo debe presentar contenido conciso y atractivo con visuales y audio claros y amigables, generados rápidamente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una resonancia universal.
Prompt de Ejemplo 2
Se requiere un vídeo esencial de 90 segundos sobre informes y cumplimiento de ESG para la formación de directivos y oficiales de cumplimiento. Para asegurar la máxima comprensión y adherencia entre los diversos miembros del equipo, esta presentación visual autoritaria y accesible debe utilizar la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina la necesidad de crear rápidamente un vídeo de formación integral de 2 minutos sobre ESG que se adapte a varios departamentos internos. Diseña una pieza educativa atractiva y adaptable para los departamentos de RRHH y formación, aprovechando diversas plantillas de vídeo para una estética moderna y utilizando la generación de voz profesional de HeyGen para un audio de alta calidad a lo largo del contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Formación ESG

Crea vídeos de formación ESG atractivos con facilidad, aprovechando AI para educar a tu equipo y fomentar la responsabilidad corporativa de manera eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guión
Desarrolla tu contenido de formación ESG, luego pega tu guión en la plataforma para aprovechar nuestro potente generador de texto a vídeo para una conversión rápida.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de AI y escenas personalizables para representar tu mensaje ESG de manera efectiva y atraer a tu audiencia global.
3
Step 3
Añade Marca y Locuciones
Aplica los controles de marca de tu empresa como logotipos y colores. Mejora el compromiso con la generación de locuciones profesionales, incluyendo opciones multilingües para un mayor alcance.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de formación ESG y expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados, listo para ser desplegado como módulos efectivos de microaprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de ESG

Haz que los conceptos intrincados de medio ambiente, social y gobernanza sean fácilmente digeribles y comprensibles para todos los empleados a través de vídeos claros de AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear vídeos de formación ESG?

HeyGen aprovecha la generación de texto a vídeo impulsada por AI y avatares avanzados de AI para agilizar la producción de vídeos de formación ESG. Este robusto Generador de Vídeos AI transforma guiones en contenido atractivo con locuciones multilingües y subtítulos/captions, haciendo accesibles los aspectos técnicos complejos para los creadores.

¿Puedo personalizar los vídeos de formación ESG para necesidades específicas de marca y contenido?

Absolutamente. HeyGen ofrece diversas plantillas de vídeo y escenas personalizables, permitiéndote adaptar tus vídeos de formación ESG con precisión. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con tu estrategia de comunicación corporativa y mantenga la consistencia de la marca.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para generar módulos de microaprendizaje ESG?

El generador de texto a vídeo impulsado por AI de HeyGen transforma rápidamente guiones escritos en módulos dinámicos de microaprendizaje ESG, aumentando significativamente la eficiencia. Esta capacidad acelera la creación de contenido para el compromiso de los empleados y la formación en cumplimiento, entregando contenido atractivo sin tiempos de producción extensos.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la creación de formación ESG para una audiencia global?

HeyGen te permite llegar a una audiencia global con un soporte integral para locuciones multilingües y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tus vídeos de formación ESG sean accesibles y fácilmente comprensibles en diferentes regiones, mejorando la efectividad de la comunicación corporativa y la formación en cumplimiento a nivel mundial.

