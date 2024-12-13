Crea un Vídeo de Formación Épico que Involucre y Eduque
Transforma tu e-Learning con vídeos de formación atractivos. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para producir rápidamente contenido instructivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 60 segundos que ofrezca consejos y trucos rápidos para que los usuarios clínicos experimentados optimicen sus tareas diarias en Epic. Esta formación atractiva utilizará la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales vibrantes y una generación de voz en off motivacional para resaltar atajos que ahorran tiempo y mejores prácticas.
Produce un vídeo instructivo integral de 2 minutos para todos los profesionales de la salud sobre cómo mantener la documentación conforme a HIPAA dentro de Epic. Esta guía clara y paso a paso, mejorada por las plantillas y escenas de HeyGen y apoyada por subtítulos precisos, reforzará los protocolos de seguridad críticos de manera calmada y autoritaria.
Diseña un vídeo moderno de 45 segundos que demuestre cómo los médicos y los Proveedores de Práctica Avanzada pueden personalizar y aprovechar eficazmente los SmartSets en Epic para agilizar la entrada de órdenes, fomentando un entorno de aprendizaje más eficiente. Utilizando los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, este vídeo limpio e informativo contará con grabaciones de pantalla claras con una voz amigable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Impulsa una mayor participación de los aprendices y retención de conocimientos con vídeos instructivos dinámicos impulsados por IA para todas las necesidades de formación.
Escala la Formación y el Alcance.
Produce eficientemente un mayor volumen de contenido de formación, extendiendo tu alcance a una audiencia más amplia de aprendices a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación efectivos para Epic?
HeyGen te permite crear "vídeos de formación épicos" de manera eficiente aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo, asegurando una experiencia de "formación atractiva" para "usuarios clínicos" y "personal clínico".
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir materiales de formación rápida para Epic?
HeyGen simplifica la creación de "materiales de formación para Epic" con su función de texto a vídeo, permitiéndote desarrollar rápidamente "vídeos instructivos breves" para "consejos y trucos rápidos" sin una producción compleja.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos instructivos accesibles para el personal clínico?
Sí, HeyGen apoya la creación de "vídeos instructivos" accesibles para el "personal clínico" ofreciendo subtítulos automáticos y generación de voz en off diversa, mejorando el "entorno de aprendizaje" general para todos los usuarios, incluidos "médicos" y otros profesionales de la salud.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los vídeos de formación de Epic?
HeyGen permite una personalización completa para "vídeos de formación de Epic" a través de controles de marca robustos como logotipos y colores, junto con acceso a una biblioteca de medios completa y varias plantillas y escenas para mantener visuales organizacionales consistentes.