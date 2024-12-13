Crea un Vídeo de Formación Épico que Involucre y Eduque

Transforma tu e-Learning con vídeos de formación atractivos. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para producir rápidamente contenido instructivo.

374/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 60 segundos que ofrezca consejos y trucos rápidos para que los usuarios clínicos experimentados optimicen sus tareas diarias en Epic. Esta formación atractiva utilizará la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales vibrantes y una generación de voz en off motivacional para resaltar atajos que ahorran tiempo y mejores prácticas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo integral de 2 minutos para todos los profesionales de la salud sobre cómo mantener la documentación conforme a HIPAA dentro de Epic. Esta guía clara y paso a paso, mejorada por las plantillas y escenas de HeyGen y apoyada por subtítulos precisos, reforzará los protocolos de seguridad críticos de manera calmada y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo moderno de 45 segundos que demuestre cómo los médicos y los Proveedores de Práctica Avanzada pueden personalizar y aprovechar eficazmente los SmartSets en Epic para agilizar la entrada de órdenes, fomentando un entorno de aprendizaje más eficiente. Utilizando los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, este vídeo limpio e informativo contará con grabaciones de pantalla claras con una voz amigable.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Formación Épico

Simplifica la formación de Epic para el personal clínico con vídeos instructivos atractivos y precisos, mejorando el aprendizaje y la eficiencia de manera amigable y profesional.

1
Step 1
Crea tu Guion y Esquema
Esquematiza tu proceso de Epic, identifica los flujos de trabajo clave y escribe un guion claro y conciso. Esto prepara tu contenido para una conversión fluida utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Talento de Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de IA o genera una voz en off personalizada para presentar tu contenido de formación de Epic de manera efectiva, asegurando una entrega atractiva y profesional para los usuarios clínicos.
3
Step 3
Añade Especificaciones de Epic y Marca
Incorpora capturas de pantalla o grabaciones de pantalla precisas de Epic para ilustrar tus puntos. Aplica los controles de marca de tu organización, como logotipos y colores, para mantener una apariencia y sensación consistentes en tus materiales de formación de Epic.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices. Finalmente, exporta tu vídeo de formación de Epic completado en el formato y relación de aspecto deseados para una fácil distribución a tu personal clínico.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Médica Compleja

.

Comunica claramente conceptos complejos de salud, mejorando la comprensión del personal clínico y mejorando los resultados de atención al paciente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación efectivos para Epic?

HeyGen te permite crear "vídeos de formación épicos" de manera eficiente aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo, asegurando una experiencia de "formación atractiva" para "usuarios clínicos" y "personal clínico".

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir materiales de formación rápida para Epic?

HeyGen simplifica la creación de "materiales de formación para Epic" con su función de texto a vídeo, permitiéndote desarrollar rápidamente "vídeos instructivos breves" para "consejos y trucos rápidos" sin una producción compleja.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos instructivos accesibles para el personal clínico?

Sí, HeyGen apoya la creación de "vídeos instructivos" accesibles para el "personal clínico" ofreciendo subtítulos automáticos y generación de voz en off diversa, mejorando el "entorno de aprendizaje" general para todos los usuarios, incluidos "médicos" y otros profesionales de la salud.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los vídeos de formación de Epic?

HeyGen permite una personalización completa para "vídeos de formación de Epic" a través de controles de marca robustos como logotipos y colores, junto con acceso a una biblioteca de medios completa y varias plantillas y escenas para mantener visuales organizacionales consistentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo