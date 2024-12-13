Cómo Hacer un Vídeo de Capacitación EHR Fácilmente

Optimiza la producción de tus vídeos de capacitación EHR con un eficiente texto a vídeo desde el guion, creando contenido de microaprendizaje atractivo.

390/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de microaprendizaje de 2 minutos para el personal administrativo, centrado en el proceso paso a paso de la programación eficiente de citas dentro de la plataforma EHR. El estilo visual debe ser limpio, con grabaciones de pantalla, acompañado de una pista de audio animada y alentadora, e incluir subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos dirigido a los profesionales que prescriben, explicando el flujo de trabajo optimizado para solicitudes de eRx y recargas. Emplea un estilo visual profesional con texto dinámico en pantalla y música de fondo tranquila, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una rápida creación de contenido y soporte de biblioteca de medios/stock para imágenes médicas relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de bienvenida de 45 segundos para introducir a los pacientes en las funcionalidades del portal del paciente, destacando beneficios clave como el acceso a servicios de telemedicina. El enfoque visual debe ser simple, utilizando animaciones fáciles de entender y una voz amigable, optimizado para varias plataformas usando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Capacitación EHR

Crea eficientemente vídeos de microaprendizaje atractivos para la capacitación en Registros Electrónicos de Salud utilizando las herramientas intuitivas de HeyGen, asegurando una comunicación clara y el compromiso del usuario.

1
Step 1
Crea tu Guion de Capacitación
Desarrolla guiones claros y concisos detallando los flujos de trabajo y procesos clave de EHR. Utiliza la capacidad de **Texto a vídeo desde el guion** de HeyGen para transformar fácilmente tu contenido de capacitación EHR en una base de vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y Avatares
Integra grabaciones de pantalla de tu plataforma EHR o selecciona avatares de **AI** atractivos para presentar la información, haciendo que los procesos complejos sean fáciles de seguir para tu audiencia.
3
Step 3
Genera una Narración Profesional
Aplica una narración realista a tu vídeo usando la **Generación de locuciones**, asegurando una comunicación clara y consistente para tus vídeos de microaprendizaje sin la necesidad de grabación manual.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Personaliza tu vídeo de capacitación con el logo y los colores de tu organización usando los **Controles de branding**. Luego, selecciona la proporción de aspecto deseada y exporta tu vídeo de capacitación pulido para una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Maximiza la efectividad de la capacitación EHR

.

Aprovecha la AI para producir vídeos de capacitación EHR cautivadores que aumenten el compromiso del aprendiz y aseguren una mejor retención de información crítica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de capacitación EHR?

HeyGen simplifica el proceso para hacer un vídeo de capacitación EHR al permitir a los usuarios generar contenido de alta calidad directamente desde guiones de texto utilizando avatares de AI y generación avanzada de locuciones. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos.

¿HeyGen admite la grabación y edición de pantalla para tutoriales detallados de la plataforma EHR?

Sí, HeyGen integra capacidades para la grabación de pantalla, permitiéndote capturar interacciones precisas dentro de cualquier plataforma EHR. Estas grabaciones pueden ser incorporadas y mejoradas sin problemas con funciones avanzadas de edición para vídeos de capacitación completos.

¿Qué características de accesibilidad ofrece HeyGen para los vídeos de capacitación EHR, como subtitulado y transcripción?

HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y ofrece servicios de transcripción para todos tus vídeos de capacitación EHR, asegurando accesibilidad y cumplimiento. Esta característica permite una fácil localización de contenido y una mejor comprensión para todos los usuarios de EHR.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de vídeos de microaprendizaje para flujos de trabajo específicos de EHR como la gestión del portal del paciente?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de microaprendizaje dirigidos que aborden flujos de trabajo específicos de EHR, como la gestión de un portal del paciente o la programación de citas. Este enfoque asegura una capacitación eficiente y enfocada para el personal clínico y los usuarios de EHR.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo