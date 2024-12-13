Cómo Hacer un Vídeo de Capacitación EHR Fácilmente
Optimiza la producción de tus vídeos de capacitación EHR con un eficiente texto a vídeo desde el guion, creando contenido de microaprendizaje atractivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de microaprendizaje de 2 minutos para el personal administrativo, centrado en el proceso paso a paso de la programación eficiente de citas dentro de la plataforma EHR. El estilo visual debe ser limpio, con grabaciones de pantalla, acompañado de una pista de audio animada y alentadora, e incluir subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención.
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos dirigido a los profesionales que prescriben, explicando el flujo de trabajo optimizado para solicitudes de eRx y recargas. Emplea un estilo visual profesional con texto dinámico en pantalla y música de fondo tranquila, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una rápida creación de contenido y soporte de biblioteca de medios/stock para imágenes médicas relevantes.
Diseña un vídeo de bienvenida de 45 segundos para introducir a los pacientes en las funcionalidades del portal del paciente, destacando beneficios clave como el acceso a servicios de telemedicina. El enfoque visual debe ser simple, utilizando animaciones fáciles de entender y una voz amigable, optimizado para varias plataformas usando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande tus cursos de capacitación EHR.
Desarrolla y distribuye eficientemente un mayor número de cursos de capacitación EHR para educar a más profesionales de la salud a nivel global.
Aclara procesos complejos de EHR.
Transforma flujos de trabajo complejos del sistema EHR en vídeos de capacitación fáciles de entender, mejorando significativamente la educación en salud.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de capacitación EHR?
HeyGen simplifica el proceso para hacer un vídeo de capacitación EHR al permitir a los usuarios generar contenido de alta calidad directamente desde guiones de texto utilizando avatares de AI y generación avanzada de locuciones. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos.
¿HeyGen admite la grabación y edición de pantalla para tutoriales detallados de la plataforma EHR?
Sí, HeyGen integra capacidades para la grabación de pantalla, permitiéndote capturar interacciones precisas dentro de cualquier plataforma EHR. Estas grabaciones pueden ser incorporadas y mejoradas sin problemas con funciones avanzadas de edición para vídeos de capacitación completos.
¿Qué características de accesibilidad ofrece HeyGen para los vídeos de capacitación EHR, como subtitulado y transcripción?
HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y ofrece servicios de transcripción para todos tus vídeos de capacitación EHR, asegurando accesibilidad y cumplimiento. Esta característica permite una fácil localización de contenido y una mejor comprensión para todos los usuarios de EHR.
¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de vídeos de microaprendizaje para flujos de trabajo específicos de EHR como la gestión del portal del paciente?
Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de microaprendizaje dirigidos que aborden flujos de trabajo específicos de EHR, como la gestión de un portal del paciente o la programación de citas. Este enfoque asegura una capacitación eficiente y enfocada para el personal clínico y los usuarios de EHR.