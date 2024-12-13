Crea un Vídeo de Anuncio de Descuento: Impulsa Ventas al Instante
Elabora vídeos cortos de alta conversión para tus campañas de marketing usando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen para potenciar tus promociones.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un sofisticado vídeo promocional de 45 segundos dirigido a personas con conocimientos tecnológicos y primeros adoptantes, destacando el lanzamiento de un nuevo producto acompañado de un descuento introductorio. Emplea una estética visual elegante y minimalista con gráficos animados y música profesional, presentando un avatar de AI que expone los beneficios clave y detalles del descuento, haciendo un conjunto convincente de anuncios en vídeo.
Diseña un vídeo promocional informativo de 60 segundos para atraer a propietarios de pequeñas empresas y autónomos, presentando un descuento en servicios junto a testimonios de clientes satisfechos. El estilo visual y de audio debe ser cálido y confiable, permitiendo a los usuarios personalizar su vídeo utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para metraje B-roll relevante y una narración clara y natural para construir credibilidad y fomentar las inscripciones.
Produce un vibrante vídeo corto de 20 segundos dirigido a familias con presupuesto ajustado y compradores navideños, anunciando un gran evento de liquidación de temporada. Utiliza visuales audaces y festivos y música de fondo celebratoria, fácilmente creados a partir de varias plantillas, asegurando que el mensaje se transmita claramente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para un consumo rápido en diversas plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Anuncios de Alto Rendimiento.
Aprovecha la AI para producir rápidamente vídeos de anuncio de descuento impactantes, optimizando tus campañas de marketing para un alcance y conversiones máximas.
Genera Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos promocionales cortos y atractivos para redes sociales para anunciar descuentos y captar instantáneamente la atención del público.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos promocionales con AI, permitiéndote producir fácilmente vídeos promocionales de alta calidad con avatares de AI y una vasta biblioteca de plantillas. Puedes personalizar rápidamente tu vídeo a partir de un guion para que coincida perfectamente con el mensaje de tu marca.
¿Puedo hacer un vídeo de anuncio de descuento convincente con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen proporciona una plataforma intuitiva donde puedes crear un vídeo de anuncio de descuento en minutos. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar, integra tus propias fotos y vídeos o de stock, y añade voces en off atractivas para crear vídeos cortos impactantes para cualquier campaña de marketing.
¿Qué funciones de edición ofrece HeyGen para anuncios en vídeo?
HeyGen ofrece robustas funciones de edición para personalizar completamente tus anuncios en vídeo. Puedes generar voces en off directamente desde tu guion, añadir subtítulos y acceder a una extensa biblioteca de medios para mejorar tu mensaje. Estas funciones te ayudan a crear anuncios en vídeo que impulsan conversiones de manera efectiva.
¿HeyGen admite la creación de contenido en vídeo para redes sociales?
Sí, HeyGen es ideal para generar anuncios en vídeo y contenido promocional en vídeo adaptado para redes sociales. Ajusta fácilmente las proporciones para diferentes plataformas y añade subtítulos para asegurar que tus vídeos cortos funcionen de manera óptima, involucrando a tu audiencia a través de varios canales.