Crea un Vídeo de Formación en Terapias Digitales
Forma a los médicos para mejorar los resultados de salud más rápidamente utilizando los avatares de AI de HeyGen para contenido atractivo de terapias digitales.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de concienciación pública de 60 segundos para pacientes, destacando los beneficios transformadores de las herramientas de salud digital y cómo pueden mejorar los resultados de salud, utilizando un estilo visual y de audio cálido y reconfortante. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje en una narrativa visualmente atractiva.
Produce un tutorial informativo de 30 segundos para administradores de salud, mostrando cómo la tecnología puede integrarse fácilmente para apoyar diversas intervenciones terapéuticas, empleando una estética visual limpia e instructiva y una voz explicativa y concisa. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos utilizando las capacidades robustas de HeyGen.
Diseña un vídeo promocional brillante y optimista de 45 segundos dirigido a proveedores de salud, enfatizando cómo las terapias digitales pueden ser una extensión asequible de la telemedicina, presentado con una experiencia visual y de audio edificante. Mejora la narración visual incorporando imágenes y vídeos relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de los Cursos de Terapias Digitales.
Produce rápidamente vídeos y cursos de formación en terapias digitales efectivos para educar a una audiencia más amplia de profesionales de la salud y pacientes.
Simplifica la Formación Médica Compleja.
Simplifica efectivamente herramientas de salud digital complejas e intervenciones terapéuticas, mejorando la comprensión y los resultados de aprendizaje para los proveedores de salud.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de formación en terapias digitales de manera eficiente?
HeyGen agiliza el proceso para crear un vídeo de formación en terapias digitales convirtiendo tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de AI y plantillas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y accesible a través de la tecnología.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido atractivo de herramientas de salud digital?
HeyGen proporciona características robustas como controles de personalización de marca, generación de voz en off y subtítulos automáticos para asegurar que tu contenido de herramientas de salud digital sea accesible y atractivo tanto para pacientes como para médicos. También puedes mejorar tus vídeos con una rica biblioteca de medios.
¿Cómo apoya HeyGen la marca en la producción de vídeos de terapias digitales?
HeyGen te permite mantener una marca consistente en tus vídeos de terapias digitales incorporando tu logotipo y colores de marca directamente en las plantillas. Esto asegura una comunicación profesional al formar a médicos en terapias digitales o al discutir resultados de salud.
¿Puede HeyGen transformar grabaciones de seminarios web existentes o guiones en nuevos formatos de vídeo?
Sí, HeyGen puede transformar las transcripciones de tus grabaciones de seminarios web existentes o guiones en nuevos formatos de vídeo pulidos utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto facilita la reutilización de contenido completo de grabaciones para aplicaciones de atención virtual como la telemedicina.