Crea un Vídeo de Formación en Terapias Digitales

Forma a los médicos para mejorar los resultados de salud más rápidamente utilizando los avatares de AI de HeyGen para contenido atractivo de terapias digitales.

360/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de concienciación pública de 60 segundos para pacientes, destacando los beneficios transformadores de las herramientas de salud digital y cómo pueden mejorar los resultados de salud, utilizando un estilo visual y de audio cálido y reconfortante. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje en una narrativa visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial informativo de 30 segundos para administradores de salud, mostrando cómo la tecnología puede integrarse fácilmente para apoyar diversas intervenciones terapéuticas, empleando una estética visual limpia e instructiva y una voz explicativa y concisa. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos utilizando las capacidades robustas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional brillante y optimista de 45 segundos dirigido a proveedores de salud, enfatizando cómo las terapias digitales pueden ser una extensión asequible de la telemedicina, presentado con una experiencia visual y de audio edificante. Mejora la narración visual incorporando imágenes y vídeos relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Formación en Terapias Digitales

Crea rápidamente vídeos de formación profesional para médicos sobre terapias digitales, asegurando una comunicación clara y mejores resultados de salud para los pacientes con herramientas de salud digital innovadoras.

1
Step 1
Selecciona tu avatar de AI y guion
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para entregar tu guion, dando vida a tu formación en terapias digitales y estableciendo un tono profesional para los médicos.
2
Step 2
Personaliza escenas y añade voz en off
Mejora tu vídeo para herramientas de salud digital aplicando plantillas prediseñadas y generando voces en off de sonido natural, asegurando una experiencia visual y auditiva pulida y consistente.
3
Step 3
Integra medios y añade subtítulos
Enriquece tu formación para médicos en terapias digitales incorporando imágenes o clips de vídeo relevantes y añadiendo subtítulos precisos, haciendo el contenido accesible y fácil de seguir para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta tu vídeo completado
Finaliza tu vídeo de formación impactante exportándolo en el aspecto óptimo para tu plataforma elegida, listo para educar e informar a los profesionales médicos de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Aumenta el compromiso y la retención del conocimiento en vídeos de formación en terapias digitales utilizando AI, asegurando que los médicos y pacientes aprendan y apliquen efectivamente nuevas habilidades.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de formación en terapias digitales de manera eficiente?

HeyGen agiliza el proceso para crear un vídeo de formación en terapias digitales convirtiendo tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de AI y plantillas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y accesible a través de la tecnología.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido atractivo de herramientas de salud digital?

HeyGen proporciona características robustas como controles de personalización de marca, generación de voz en off y subtítulos automáticos para asegurar que tu contenido de herramientas de salud digital sea accesible y atractivo tanto para pacientes como para médicos. También puedes mejorar tus vídeos con una rica biblioteca de medios.

¿Cómo apoya HeyGen la marca en la producción de vídeos de terapias digitales?

HeyGen te permite mantener una marca consistente en tus vídeos de terapias digitales incorporando tu logotipo y colores de marca directamente en las plantillas. Esto asegura una comunicación profesional al formar a médicos en terapias digitales o al discutir resultados de salud.

¿Puede HeyGen transformar grabaciones de seminarios web existentes o guiones en nuevos formatos de vídeo?

Sí, HeyGen puede transformar las transcripciones de tus grabaciones de seminarios web existentes o guiones en nuevos formatos de vídeo pulidos utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto facilita la reutilización de contenido completo de grabaciones para aplicaciones de atención virtual como la telemedicina.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo