Crea un Vídeo Demo: Crea Demos de Producto Impresionantes
Eleva tus demos de producto con generación de voz en off profesional, haciendo que tu mensaje sea claro y atractivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo demo instructivo y atractivo de 1.5 minutos dirigido a usuarios de software globales, demostrando características clave de una herramienta de productividad mediante capturas de pantalla dinámicas y una voz en off explicativa y animada. El estilo visual debe ser brillante y amigable, con la adición crucial de subtítulos y leyendas generados automáticamente a través de HeyGen, asegurando accesibilidad y claridad para una audiencia diversa.
Diseña un vídeo demo de producto acogedor de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas que son nuevos en la creación de vídeos, ilustrando lo fácil que es para ellos crear vídeos demo de productos para sus servicios en línea. El estilo visual debe ser limpio y accesible, utilizando las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para simplificar el proceso, acompañado de una voz amigable y alentadora que los guíe en cada paso.
Produce un vídeo demo profesional de 2.5 minutos para equipos de ventas empresariales que requieren generación rápida de contenido para presentaciones a clientes, enfocándose en una nueva solución de software B2B. La presentación visual debe ser autoritaria y basada en datos, incorporando superposiciones de texto en pantalla para estadísticas clave, todo llevado a la vida de manera eficiente convirtiendo un guion completo directamente en vídeo usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Demos de Producto Atractivas para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos demo de producto convincentes para plataformas sociales, aumentando el alcance y la participación en tus presentaciones.
Mejora la Formación y los Tutoriales de Producto.
Mejora los vídeos de formación y tutoriales de producto con AI, llevando a una mejor comprensión y mayor retención para los usuarios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos demo de producto sea fácil y eficiente?
HeyGen utiliza AI avanzada para transformar texto en vídeos demo de producto profesionales, eliminando la necesidad de edición de vídeo compleja. Puedes aprovechar la voz en off de AI, avatares de AI y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para generar eficientemente subtítulos y vídeo de alta resolución.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar mi vídeo demo de producto?
HeyGen proporciona opciones de personalización robustas que incluyen varias plantillas de vídeo, controles de marca para logotipos y colores, y una biblioteca de medios completa. También puedes ajustar fácilmente la relación de aspecto para diferentes plataformas y exportar vídeo de alta resolución para satisfacer tus necesidades específicas.
¿Cómo pueden la voz en off de AI y los avatares de HeyGen mejorar mis vídeos demo de producto?
HeyGen integra generación avanzada de voz en off de AI y avatares de AI realistas, permitiéndote crear vídeos demo de producto convincentes sin grabar tu propia voz o aparecer en pantalla. Esta tecnología ayuda a ofrecer una narración clara y profesional sin esfuerzo, ahorrando tiempo y recursos.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta de edición de vídeo profesional para demos de producto?
HeyGen ofrece una herramienta de edición de vídeo profesional con una gama de plantillas de vídeo personalizables y capacidades de exportación de vídeo de alta resolución para asegurar que tus vídeos demo de producto sean pulidos e impactantes. Esto los hace ideales para redes sociales, vídeos tutoriales o cualquier presentación profesional, elevando la presencia de tu marca.