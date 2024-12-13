La plataforma impulsada por AI de HeyGen simplifica la creación de un tutorial de ETL o SQL transformando tus guiones técnicos en vídeos atractivos al instante, sin la necesidad de filmación tradicional. Puedes añadir subtítulos automáticos para accesibilidad y exportar tu contenido en varios formatos de aspecto para distribuir tu material educativo de manera efectiva a través de plataformas.