Crea un Vídeo de Formación para la Incorporación de Clientes

Ofrece una experiencia personalizada y reduce los costos de soporte con vídeos atractivos y fácil conversión de texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 90 segundos centrado en un desafío común que enfrentan los usuarios, demostrando una característica clave del producto que lo resuelve, presentado con grabaciones de pantalla dinámicas y una pista de fondo animada, asegurando accesibilidad y claridad para todos los espectadores mediante subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de experiencia personalizada de 45 segundos que dé la bienvenida a nuevos clientes individuales a un servicio premium, ofreciendo un saludo cálido y los pasos iniciales para el éxito utilizando un avatar de IA expresivo para un toque humano, combinado con señales visuales rápidas y claras para guiarlos a través de la primera interacción.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de incorporación integral de 2 minutos para usuarios avanzados, detallando casos de uso específicos e integraciones para un software complejo, presentado con una estética pulida y profesional utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para la consistencia de la marca, con el objetivo de reducir los costos de soporte al cliente al abordar proactivamente consultas técnicas comunes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Formación para la Incorporación de Clientes

Empodera a los nuevos usuarios con vídeos de formación atractivos y personalizados que aumentan la retención de clientes y reducen significativamente las consultas de soporte.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de nuestra diversa biblioteca de "Plantillas y escenas" o comienza con un lienzo en blanco para guionizar tu vídeo ideal de incorporación de clientes. Define claramente los objetivos para asegurar un tutorial enfocado y efectivo.
2
Step 2
Crea Visuales y Audio Atractivos
Da vida a tu guion seleccionando un "Avatar de IA" para presentar tu contenido. Mejora tu vídeo con grabaciones de pantalla, texto y voces en off convincentes para demostrar las características clave del producto.
3
Step 3
Personaliza tu Experiencia de Marca
Aplica el estilo único de tu empresa utilizando "Controles de marca" como logotipos, colores y fuentes personalizadas. Añade subtítulos y ajusta los elementos visuales para ofrecer una experiencia pulida, profesional y personalizada.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Ampliamente
Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar tu vídeo de formación a varias plataformas. Comparte tu vídeo de incorporación de clientes completado a través de tu LMS, CRM o sitio web para reducir los costos de soporte al cliente y mejorar la retención.

Casos de Uso

Acelera la Creación de Vídeos Profesionales

Produce rápidamente vídeos de alta calidad e impacto, asegurando un mensaje consistente y profesional para todos los nuevos clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para la incorporación de clientes?

HeyGen te permite crear vídeos de formación para la incorporación de clientes de manera sencilla, aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza tu proceso de creación de vídeos, permitiéndote centrarte en estrategias efectivas de retención de clientes.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para vídeos de incorporación personalizados?

HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y voz en off de IA natural para crear vídeos de incorporación de clientes altamente personalizados. También puedes generar contenido de formación multilingüe y añadir subtítulos automáticamente, asegurando que tu mensaje resuene con una audiencia global diversa.

¿Proporciona HeyGen herramientas para mejorar la eficiencia de la producción de vídeos de incorporación?

Absolutamente, HeyGen ofrece una robusta selección de plantillas de vídeo y permite la integración fluida de grabaciones de pantalla para demostrar características del producto de manera efectiva. Este enfoque ayuda a reducir los costos de soporte al cliente proporcionando una guía clara y consistente.

¿Puede HeyGen apoyar la consistencia de la marca y la integración para mi contenido de incorporación?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar una experiencia de marca consistente en todos tus vídeos de incorporación. También puedes integrar tus vídeos sin problemas con sistemas LMS y CRM para una experiencia unificada y personalizada.

