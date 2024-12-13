Crear un Vídeo de Curso: Genera Contenido de Formación Atractivo

Crea vídeos de cursos en línea cautivadores sin esfuerzo con AI, aprovechando el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para obtener resultados profesionales.

415/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y departamentos de RRHH, ilustrando cómo crear vídeos de formación de manera eficiente. Mantén una estética limpia y profesional con transiciones dinámicas y una voz en off autoritaria pero accesible. Destaca la facilidad de transformar contenido escrito en lecciones de vídeo atractivas usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando una rápida producción de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corto dinámico de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido ansiosos por mejorar sus vídeos de cursos en línea. El estilo visual debe ser moderno y amigable, empleando cortes rápidos y una pista de audio conversacional y animada. Enfatiza cómo el extenso soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen permite a los usuarios enriquecer fácilmente sus narrativas con elementos visuales profesionales, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo conciso de 75 segundos para desarrolladores de e-learning y expertos en la materia, profundizando en el sofisticado proceso de convertirse en un creador de cursos de AI. El tono debe ser informativo y elegante, con gráficos en movimiento sofisticados y una voz en off precisa y educativa. Muestra cómo HeyGen genera automáticamente Subtítulos/captions, asegurando accesibilidad y un mayor alcance para cada secuencia de Storyboarding meticulosamente planificada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de un Vídeo de Curso

Crea sin esfuerzo vídeos de curso profesionales y atractivos con AI. Transforma tu guion en un vídeo pulido, listo para educar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando el contenido de tu curso. Pega tu guion en HeyGen, y nuestra plataforma aprovechará el Texto a vídeo desde guion para generar escenas iniciales.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu lección, dando vida a tu contenido con un presentador profesional.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Incorpora visuales atractivos, música de fondo y aplica tus controles de Branding (logo, colores) para alinear tu vídeo de curso con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de curso esté completo, expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tus vídeos de cursos en línea profesionales están ahora listos para ser publicados en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Cursos con Clips Atractivos

.

Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips promocionales para atraer a más estudiantes a tus cursos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como creador de cursos de AI para formación en línea?

HeyGen aprovecha su avanzado Generador de Vídeos AI para ayudarte a crear un vídeo de curso sin esfuerzo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen puede transformarlo en vídeos de cursos en línea atractivos con avatares de AI profesionales y escenas personalizables, agilizando tu proceso de creación de vídeos.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación atractivos?

HeyGen proporciona herramientas robustas para la redacción de guiones y la creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos de formación con avatares de AI. Puedes utilizar plantillas, añadir fondos personalizados e incluir superposiciones de texto para asegurar un diseño de vídeo atractivo para todo tu contenido de formación.

¿Puedo personalizar los avatares de AI y los elementos visuales en mis vídeos de curso?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización para tus proyectos de vídeos de curso. Puedes seleccionar entre varios avatares de AI y personalizar su apariencia, así como incorporar fondos personalizados y elementos gráficos animados para que coincidan con la estética de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de cursos en línea?

HeyGen simplifica drásticamente la producción de vídeos de cursos en línea al convertir guiones en vídeo con avatares de AI y generación automática de voz en off. Esto permite a los creadores centrarse en planificar el contenido y la redacción del guion, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la edición de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo