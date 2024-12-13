Crea un Vídeo de Anuncio de Conversión que Impulse Ventas

Impulsa rápidamente las conversiones con anuncios en vídeo impresionantes utilizando los extensos "Templates & scenes" de HeyGen para captar la atención rápidamente en las redes sociales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "Anuncio en vídeo de alta conversión" de 45 segundos para marcas de comercio electrónico, enfocándote en los beneficios del producto a través de un "storytelling" atractivo. Dirígete a un público joven y aspiracional con un estilo visual inspirador centrado en el estilo de vida, una paleta de colores cálidos y música de fondo sutil. Utiliza los "Avatares de AI" y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para dar vida a la narrativa, demostrando una experiencia de transformación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "anuncio en vídeo" de 15 segundos diseñado específicamente para "captar la atención rápidamente" para los especialistas en marketing en redes sociales que se dirigen a la Generación Z. El estilo visual debe ser rápido y visualmente impactante, con superposiciones de texto audaces y música enérgica y de moda. Usa el "Texto a vídeo desde guion" y los "Subtítulos/captions" de HeyGen para entregar un mensaje contundente que resuene de inmediato, fomentando un compromiso rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un "anuncio en vídeo de conversión" de 60 segundos que destaque la versatilidad para agencias de marketing que crean campañas diversas para clientes. Este anuncio debe presentar un estilo visual profesional, limpio y pulido con transiciones suaves y una voz en off autoritaria. Asegúrate de demostrar la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para adaptar el contenido a varias plataformas, mostrando cómo los "templates de anuncios en vídeo" agilizan la producción.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Anuncio de Conversión

Crea anuncios en vídeo de alta conversión que capturen la atención y generen resultados para tu negocio utilizando herramientas poderosas e intuitivas.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de la diversa biblioteca de templates de anuncios en vídeo de HeyGen o elige un lienzo en blanco. Diseña una apertura fuerte que capture la atención del espectador rápidamente.
2
Step 2
Crea tu Mensaje Principal
Desarrolla tu narrativa añadiendo texto al vídeo y utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen. Genera voces en off de sonido natural y añade subtítulos claros para comunicar tu valor de manera efectiva.
3
Step 3
Integra Elementos Atractivos
Mejora tu anuncio aprovechando los controles de branding de HeyGen para asegurar la consistencia de la marca. Incorpora un Llamado a la Acción convincente para guiar a tu audiencia hacia la conversión.
4
Step 4
Optimiza y Exporta
Prepara tu vídeo para varios canales utilizando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen. Optimiza tus anuncios en vídeo de alta conversión para compartirlos sin problemas en plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprovecha los Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos de AI atractivos, construyendo confianza y credibilidad para fomentar tasas de conversión más altas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios en vídeo de alta conversión?

HeyGen te permite crear anuncios en vídeo de alta conversión aprovechando los avatares de AI y diversos templates de anuncios en vídeo. Sus potentes herramientas de storytelling te ayudan a captar la atención rápidamente y a impulsar las conversiones de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear anuncios en vídeo impactantes?

Como un creador de anuncios en vídeo integral, HeyGen proporciona un editor de vídeo en línea intuitivo con herramientas de arrastrar y soltar. Puedes añadir fácilmente texto al vídeo, animaciones, música o stickers, y utilizar templates y escenas predefinidos para crear anuncios impactantes.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso para hacer un anuncio en vídeo de conversión para redes sociales?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de un anuncio en vídeo de conversión para redes sociales. Puedes generar vídeos desde guiones usando texto a vídeo, añadir generación de voz en off y redimensionar y exportar fácilmente para varias plataformas de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización específica de marca para anuncios en vídeo?

HeyGen apoya una fuerte conciencia de marca a través de controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores. También puedes mejorar tu mensaje con subtítulos y captions personalizados, asegurando que tus anuncios en vídeo reflejen la identidad única de tu marca.

