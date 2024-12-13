Crea un Vídeo de Cumplimiento con Eficiencia de IA
Aumenta el compromiso en la formación y simplifica los flujos de trabajo legales utilizando los avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos para los equipos legales y financieros existentes, detallando las actualizaciones recientes en los procesos de cumplimiento normativo. El estilo visual y de audio debe ser elegante y autoritario, asegurando que toda la información clave sea accesible a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen para diversos entornos de visualización.
Produce un vídeo de 30 segundos con consejos rápidos para todos los empleados, destacando un aspecto crucial de los temas comunes de cumplimiento, como la privacidad de datos o la conducta ética. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y limpio utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, acompañado de una locución animada y alentadora para mantener el compromiso.
Diseña un vídeo informativo de cumplimiento de 50 segundos para la gerencia intermedia, explicando un nuevo cambio en la política interna. El vídeo requiere una estética visual directa y profesional, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar documentos de políticas detallados en una presentación clara, mejorada con subtítulos/captions precisos para mayor claridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Cumplimiento Integrales.
Produce sin esfuerzo una amplia gama de vídeos de formación en cumplimiento para educar eficazmente a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Utiliza vídeos potenciados por IA para mejorar significativamente el compromiso de los alumnos y la retención del conocimiento en temas críticos de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de cumplimiento de manera eficiente?
HeyGen simplifica el proceso de creación de un vídeo de cumplimiento convirtiendo tu guion en contenido atractivo utilizando avatares de IA y generación de locuciones. Esto reduce significativamente el tiempo de producción de tu vídeo de formación en cumplimiento.
¿HeyGen permite integrar vídeos de cumplimiento con un LMS o YouTube?
Sí, HeyGen te permite crear y exportar vídeos de cumplimiento en varios formatos de aspecto, haciéndolos adecuados para plataformas como YouTube o para una integración fluida con LMS. Esto asegura una amplia accesibilidad para tus procesos de cumplimiento normativo.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en tus vídeos de formación en cumplimiento. También puedes seleccionar entre varios fondos de vídeo y plantillas para que coincidan con la identidad corporativa para diversos temas de cumplimiento.
¿Puede HeyGen transformar un guion de vídeo en una explicación animada de cumplimiento?
Absolutamente. La función de texto a vídeo de HeyGen te permite introducir tu guion de vídeo y generar instantáneamente vídeos profesionales con avatares de IA y animación. Esto hace que la explicación de flujos de trabajo legales complejos y temas de cumplimiento sea clara y atractiva.