Crea un Vídeo Educativo sobre el Código de Conducta con Facilidad
Optimiza la formación de empleados y el cumplimiento en el lugar de trabajo con avatares de AI, transformando directrices complejas en experiencias de aprendizaje en línea atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo conciso de 60 segundos dirigido a todos los empleados para su actualización anual de formación en cumplimiento, centrándose en aspectos clave del cumplimiento en el lugar de trabajo y la adhesión a las directrices corporativas. La presentación visual debe ser elegante y profesional, utilizando una estética corporativa con música de fondo sutil y una voz autoritaria pero accesible. Este vídeo se puede construir de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, transformando políticas escritas en contenido atractivo.
Desarrolla un vídeo impactante de 30 segundos para líderes de equipo y gerentes, explorando un aspecto matizado de la ética profesional y fomentando su uso como guía de discusión en reuniones de equipo. El estilo visual debe ser sofisticado y provocador, quizás incorporando gráficos abstractos o imágenes simbólicas con una voz en off calmada y reflexiva. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de audio consistente y de alta calidad que resuene con el liderazgo.
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a todo el personal como parte de su formación introductoria sobre el Código de Conducta. El vídeo debe adoptar una animación estilo infografía, delineando claramente la importancia y el alcance de una formación efectiva en el Código de Conducta, acompañado de una voz alentadora y motivadora. La rica biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen puede proporcionar una base sólida para ensamblar rápidamente esta pieza educativa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Formación Completos.
Produce sin esfuerzo vídeos educativos extensos para el Código de Conducta y otras formaciones de cumplimiento, llegando a todos los empleados de manera eficiente.
Mejora el Compromiso y la Memoria de la Formación.
Utiliza vídeos generados por AI para hacer que la formación en cumplimiento sea más interactiva y memorable, llevando a una mayor comprensión y retención por parte de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la formación en el Código de Conducta para los empleados?
HeyGen hace que la formación en el Código de Conducta sea sencilla al permitirte transformar guiones en vídeos educativos atractivos con avatares de AI y voces en off. Esto simplifica significativamente la creación de contenido esencial de formación para empleados, asegurando un cumplimiento efectivo en el lugar de trabajo a través del aprendizaje en línea moderno.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos educativos atractivos?
HeyGen potencia tu proceso creativo con avatares de AI, conversión de texto a vídeo desde guiones y una robusta generación de voces en off, haciendo que la producción de vídeos educativos de alta calidad sea sencilla. También puedes utilizar plantillas, controles de marca y una biblioteca de medios para mejorar tu contenido.
¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de formación en cumplimiento con escenarios de la vida real?
Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos de formación en cumplimiento impactantes integrando fácilmente texto personalizado, imágenes y clips de vídeo para ilustrar escenarios de la vida real y dilemas éticos. Esto ayuda a fomentar una mejor toma de decisiones éticas y comprensión de las directrices corporativas.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para el cumplimiento en el lugar de trabajo?
HeyGen simplifica la producción de vídeos para el cumplimiento en el lugar de trabajo automatizando tareas clave como la generación de voces en off y subtítulos desde tu guion. Con controles de marca, puedes aplicar consistentemente la identidad de tu empresa a todos los vídeos de formación, asegurando un mensaje profesional y coherente.