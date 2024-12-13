Crea un Vídeo de Formación para Ensayos Clínicos Rápidamente

Simplifica conceptos complejos de ensayos clínicos con vídeos de formación dinámicos, utilizando avatares de AI para presentaciones profesionales y atractivas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo de demostración convincente de 90 segundos dirigido al personal experimentado de ensayos clínicos, ofreciendo un repaso sobre las mejores prácticas para el monitoreo de pacientes y asegurando una sólida garantía de calidad a lo largo de un estudio. El vídeo debe presentar visuales atractivos, ligeramente animados, que representen escenarios de interacción con pacientes y revisión de datos, combinados con una voz en off amigable y tranquilizadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera accesible y coherente.
Para educar a los Investigadores del Sitio y a los Miembros del Comité de Revisión Ética, diseña un tutorial esencial de 2 minutos centrado en los elementos críticos para obtener el Consentimiento Informado adecuado y el uso estratégico de listas de verificación completas. Este material de formación requiere visuales formales centrados en documentos con gráficos ocasionales para ilustrar puntos clave, acompañados de una voz en off precisa e informativa. Asegura la accesibilidad generando subtítulos/captions con HeyGen para todo el contenido hablado.
Un vídeo corto impactante de 45 segundos dirigido al Personal de Entrada de Datos y a los Gerentes de Estudio debe explicar claramente las desviaciones comunes en la investigación clínica e introducir los fundamentos de CAPA. El estilo visual debe ser dinámico, incorporando gráficos y diagramas de flujo orientados a la solución de problemas, complementados por una voz en off concisa e instructiva. Simplifica la creación aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Formación para Ensayos Clínicos

Agiliza la creación de contenido instructivo atractivo para equipos de investigación clínica con la potente plataforma de vídeo AI de HeyGen, asegurando claridad y consistencia.

1
Step 1
Crea tu Guion para Ensayos Clínicos
Comienza desarrollando un guion claro y conciso para tus materiales de formación. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion pegando tu contenido escrito directamente en HeyGen, sentando las bases para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Escena
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar a tus instructores o narradores, mejorando el compromiso. Combina tu avatar seleccionado con plantillas y escenas apropiadas para complementar visualmente tus vídeos de demostración.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Genera una voz en off de alta calidad para tu vídeo de formación directamente desde tu guion. Asegura la accesibilidad y comprensión añadiendo subtítulos precisos para comunicar efectivamente conceptos complejos de ensayos clínicos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación con Marca
Finaliza tu vídeo de formación para ensayos clínicos aplicando tus controles de marca, incluyendo logotipos y colores. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para asegurar que tu vídeo esté optimizado para todas las plataformas de visualización deseadas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el compromiso en la formación de investigación clínica

Mejora la retención de conocimiento y la participación de los aprendices en la educación de ensayos clínicos a través de vídeos de formación dinámicos e interactivos impulsados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación para ensayos clínicos?

HeyGen permite a los equipos farmacéuticos y de investigación clínica producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad para ensayos clínicos utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto reduce significativamente el tiempo y los costos de producción de materiales de formación esenciales.

¿Qué contenido técnico de formación puede soportar HeyGen para la investigación clínica?

HeyGen es ideal para crear tutoriales detallados y vídeos de demostración sobre temas técnicos como el registro de protocolos, el diseño de estudios, el monitoreo de pacientes o la garantía de calidad. Los equipos pueden generar fácilmente voces en off y añadir subtítulos para explicar procedimientos complejos al personal clínico.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de la marca en los vídeos de formación para el personal clínico?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logotipo y los colores de tu organización en todos los vídeos de formación para ensayos clínicos. Esto asegura materiales de formación profesionales y consistentes en todos los módulos para tu equipo de investigación clínica.

¿Cómo simplifica HeyGen la distribución de materiales de formación clínica?

HeyGen simplifica la distribución de materiales de formación permitiendo un fácil cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas, desde vídeos cortos hasta seminarios web completos. Esta flexibilidad asegura que tu personal clínico pueda acceder a vídeos de formación cruciales e información en cualquier lugar.

