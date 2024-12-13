Crea un Vídeo de Formación sobre Riesgo Climático con Velocidad de IA

Crea formación impactante sobre riesgo climático en riesgos físicos y de transición sin esfuerzo transformando guiones en vídeos con avatares de IA.

526/2000

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo educativo de 90 segundos dirigido a inversores y profesionales del sector financiero, profundizando en las características distintivas e implicaciones del riesgo físico y el riesgo de transición dentro de los marcos más amplios de riesgo climático. El estilo visual debe estar basado en datos con infografías claras y una voz en off confiada y autoritaria para transmitir ideas críticas, generadas eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo estratégico de 2 minutos para urbanistas, gestores de infraestructuras y responsables políticos, ilustrando métodos efectivos para integrar la resiliencia climática en el desarrollo de infraestructuras a través de un enfoque de pensamiento sistémico. Emplea animaciones ilustrativas y un tono de audio esperanzador y estratégico para inspirar medidas proactivas, mejoradas por el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para diversos activos visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de concienciación pública de 60 segundos dirigido a líderes comunitarios y al público en general, utilizando escenarios relatables para explicar la vulnerabilidad y exposición climática local. Este vídeo debe adoptar un estilo visual basado en historias con una voz empática, asegurando la máxima accesibilidad y comprensión a través de la función de subtítulos/captions automáticos de HeyGen para todos los espectadores.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Formación sobre Riesgo Climático

Crea rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos sobre riesgo climático y resiliencia, empoderando a tu audiencia con conocimientos críticos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Riesgo Climático
Esboza la información clave para tu vídeo de formación, centrándote en conceptos fundamentales como "Riesgo climático". Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para transformar sin problemas tu contenido en una narrativa visual.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Avatar de IA
Selecciona una escena atractiva y un avatar de IA para representar tu marca y comunicar efectivamente conceptos relacionados con "Resiliencia Climática". Los avatares de IA de HeyGen dan vida a tu guion con una entrega natural.
3
Step 3
Añade Explicaciones y Marca
Integra explicaciones detalladas para temas complejos como "Evaluaciones de Riesgo Climático". Mejora la claridad y la consistencia de la marca utilizando funciones como controles de marca (logo, colores) para personalizar la apariencia de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Revisa tu vídeo de formación completo para asegurar su precisión e impacto. Una vez finalizado, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo para varias plataformas y comparte tus valiosos conocimientos climáticos con tu equipo o audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Climáticos Complejos

.

Transforma datos y conceptos complejos sobre riesgo climático en lecciones en vídeo fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación efectivos sobre Evaluaciones de Riesgo Climático?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos para Evaluaciones de Riesgo Climático transformando guiones en presentaciones profesionales con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto ayuda a comunicar temas complejos como el riesgo físico y el riesgo de transición de manera clara y eficiente.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar contenido sobre Resiliencia Climática?

HeyGen simplifica la producción de contenido atractivo sobre Resiliencia Climática, ofreciendo plantillas personalizables y generación de voz en off para producir rápidamente vídeos que aborden el cambio climático y el calentamiento global para una formación generalizada. Facilita la creación de materiales educativos a gran escala para un enfoque de pensamiento sistémico.

¿Puede HeyGen apoyar a las organizaciones en la explicación de la vulnerabilidad y exposición climática?

Absolutamente, HeyGen permite a las organizaciones explicar claramente la vulnerabilidad y exposición climática a través de vídeos de formación generados por IA. Utiliza funciones como subtítulos, soporte de biblioteca de medios y controles de marca para asegurar que tu mensaje sobre riesgo climático sea profesional y accesible.

¿Es posible hacer un vídeo de formación sobre riesgo climático rápidamente con HeyGen?

Sí, con HeyGen, puedes crear rápidamente un vídeo de formación sobre riesgo climático aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo desde tus guiones. Esto permite la producción eficiente de materiales de formación cruciales sobre resiliencia climática sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

