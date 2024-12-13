Haz un Vídeo de Actualización de Changelog: Simplifica tus Anuncios de Producto

Anuncia nuevas características y actualizaciones de producto sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de AI para simplificar tu flujo de creación de vídeos y mejorar la claridad de las notas de lanzamiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo profesional de 60 segundos diseñado para gestores de producto y desarrolladores, detallando meticulosamente las mejores prácticas para crear y mantener changelogs. Su estilo visual debe ser impecablemente limpio e informativo, con una voz en off calmada generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, mejorada además con subtítulos claros para maximizar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Muestra importantes correcciones de errores y mejoras de rendimiento a tu base de usuarios general a través de un vídeo atractivo de 30 segundos, derivado de tus últimas notas de lanzamiento. Este vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y claro, demostrando creativamente las correcciones con animaciones simples de las Plantillas y escenas de HeyGen, todo ambientado con música de fondo agradable y enriquecido con visuales relevantes del soporte de biblioteca de medios/stock para subrayar la estabilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un moderno vídeo de 45 segundos de cómo hacer, específicamente para equipos de marketing y creadores de contenido, que ilustre brillantemente un flujo de creación de vídeo simplificado para sus actualizaciones de producto consistentes. La narrativa debe desarrollarse con un tono instructivo claro y una progresión visual paso a paso, optimizada para todas las plataformas usando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, con subtítulos integrados para una audiencia verdaderamente amplia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Actualización de Changelog

Comunica claramente las actualizaciones de producto y nuevas características a tus usuarios transformando tus entradas de changelog en vídeos atractivos con un editor de vídeo AI.

1
Step 1
Pega tu Texto de Changelog
Comienza pegando tus entradas de changelog o notas de lanzamiento directamente en el editor de guiones. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convertirá automáticamente tu texto en una voz en off.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Escena
Mejora tu vídeo eligiendo un avatar de AI para narrar tus actualizaciones. Personaliza escenas con visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios o sube los tuyos para ilustrar nuevas características.
3
Step 3
Aplica Marca y Pulido
Asegura la consistencia de marca aplicando tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas usando los controles de Marca. Utiliza plantillas y escenas para estructurar tu vídeo de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Finaliza tu vídeo de changelog, luego expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto. Comparte tu vídeo profesional a través de todos tus canales de comunicación para informar a tu audiencia.

Casos de Uso

Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo

Desarrolla guías de vídeo comprensivas para nuevos lanzamientos, asegurando que los usuarios globales comprendan y adopten rápidamente las últimas mejoras del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de actualización de changelog con un toque creativo?

HeyGen transforma tus actualizaciones de producto en contenido de vídeo atractivo usando AI. Nuestra plataforma te permite utilizar avatares de AI, texto a vídeo dinámico desde guiones y un lienzo interactivo para hacer un vídeo de actualización de changelog que capte la atención y explique nuevas características de manera efectiva.

¿Cómo es el flujo de creación de vídeos para generar anuncios de actualizaciones de producto usando HeyGen?

El flujo de creación de vídeos en HeyGen está diseñado para la eficiencia, permitiéndote producir rápidamente anuncios de actualizaciones de producto profesionales. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de AI, añade medios relevantes de nuestra biblioteca de stock ampliada y utiliza plantillas y escenas para crear entradas de changelog atractivas.

¿Pueden los avatares de AI y las voces en off de HeyGen simplificar la producción de notas de lanzamiento?

Absolutamente, los avatares de AI de HeyGen y las capacidades avanzadas de generación de voces en off simplifican significativamente la producción de notas de lanzamiento. Esto te permite comunicar correcciones de errores y nuevas características con vídeos explicativos consistentes y de alta calidad sin la necesidad de estudios de grabación tradicionales.

¿Ofrece HeyGen herramientas para mantener la consistencia de marca en vídeos explicativos para nuevas características?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo personalización de logotipos y colores, asegurando que tu contenido de vídeo explicativo para nuevas características se mantenga fiel a la marca. También puedes guardar plantillas y escenas para establecer una guía de estilo consistente para todos tus vídeos de cómo hacer y actualizaciones de producto.

