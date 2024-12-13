Crea un Vídeo de Formación en Cerner: Mejora el Aprendizaje de los Proveedores
Produce rápidamente vídeos de formación profesional en Cerner con avatares AI para simplificar conceptos complejos de EMR para los proveedores.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para proveedores existentes, ofreciendo un repaso completo sobre la "Prescripción Electrónica" eficiente y la gestión de "Órdenes" complejas dentro de Cerner. Este vídeo debe adoptar un estilo visual interactivo, demostrando clics y flujos de trabajo exactos, mejorado por una voz segura y orientadora. Incorpora los "Avatares AI" de HeyGen para presentar el material de manera amigable y accesible.
Produce un tutorial enfocado de 1 minuto para todos los usuarios de Cerner, demostrando el proceso de "Crear Autotexto en Cerner" para agilizar la documentación de "Notas". El estilo visual del vídeo debe ser rápido y atractivo, destacando las ganancias de eficiencia con superposiciones de texto en pantalla y una voz animada y alentadora. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad.
Diseña un breve clip instructivo de 45 segundos para el personal clínico, detallando los pasos clave del "Proceso de Alta" usando la interfaz "PowerChart Touch". El estilo visual debe ser conciso y amigable para dispositivos móviles, mostrando claramente la funcionalidad de la aplicación, con un tono instructivo preciso. Emplea la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar accesibilidad y reforzar las instrucciones clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha el vídeo impulsado por AI para mejorar significativamente el compromiso y la retención de los aprendices en la formación compleja de software EMR de Cerner.
Acelera la Producción y Alcance de Cursos.
Desarrolla y despliega rápidamente cursos de formación completos en Cerner, permitiendo una mayor accesibilidad para los proveedores a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en Cerner para procesos específicos de software EMR?
HeyGen permite la generación eficiente de vídeos de formación detallados en Cerner para procesos complejos de software EMR como el Proceso de Admisión, el Proceso de Alta o la Prescripción Electrónica. Nuestros avatares AI y la funcionalidad de texto a vídeo te ayudan a explicar claramente las funcionalidades clave, Notas y Órdenes.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer un vídeo de formación en Cerner rápidamente?
Para crear rápidamente un vídeo de formación en Cerner, HeyGen proporciona potentes características que incluyen avatares AI, generación de texto a vídeo desde un guion y capacidades de voz en off. También puedes utilizar plantillas prediseñadas y una biblioteca de medios para producir vídeos y materiales de formación en Cerner de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación para proveedores sobre varios módulos de Cerner?
Sí, HeyGen es una herramienta excelente para desarrollar vídeos de formación completos para proveedores adecuados para tu Biblioteca de Vídeos de Proveedores. Te permite cubrir fácilmente diferentes módulos de software EMR de Cerner, asegurando que todos los proveedores reciban una instrucción consistente y efectiva.
¿Es posible personalizar los vídeos de formación en Cerner creados con HeyGen para que coincidan con nuestra marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu organización, colores específicos y fuentes en todos tus vídeos de formación en Cerner. Esto asegura que todos los materiales de formación se alineen consistentemente con la identidad de tu marca corporativa.