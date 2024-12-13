Crea un Vídeo de Formación en Cerner: Mejora el Aprendizaje de los Proveedores

Produce rápidamente vídeos de formación profesional en Cerner con avatares AI para simplificar conceptos complejos de EMR para los proveedores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para proveedores existentes, ofreciendo un repaso completo sobre la "Prescripción Electrónica" eficiente y la gestión de "Órdenes" complejas dentro de Cerner. Este vídeo debe adoptar un estilo visual interactivo, demostrando clics y flujos de trabajo exactos, mejorado por una voz segura y orientadora. Incorpora los "Avatares AI" de HeyGen para presentar el material de manera amigable y accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial enfocado de 1 minuto para todos los usuarios de Cerner, demostrando el proceso de "Crear Autotexto en Cerner" para agilizar la documentación de "Notas". El estilo visual del vídeo debe ser rápido y atractivo, destacando las ganancias de eficiencia con superposiciones de texto en pantalla y una voz animada y alentadora. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un breve clip instructivo de 45 segundos para el personal clínico, detallando los pasos clave del "Proceso de Alta" usando la interfaz "PowerChart Touch". El estilo visual debe ser conciso y amigable para dispositivos móviles, mostrando claramente la funcionalidad de la aplicación, con un tono instructivo preciso. Emplea la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar accesibilidad y reforzar las instrucciones clave.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Formación en Cerner

Elabora vídeos de formación en Cerner profesionales y efectivos con facilidad, aprovechando las herramientas impulsadas por AI de HeyGen para una instrucción clara y precisa del producto.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación en Cerner
Esboza los flujos de trabajo específicos del software EMR de Cerner que necesitas cubrir. Escribe un guion claro y conciso, listo para ser transformado en un vídeo profesional utilizando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Elige tu Avatar AI y Escena
Selecciona un avatar AI que mejor represente a tus formadores. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para diseñar un fondo visual atractivo para tus vídeos de formación en Cerner, asegurando claridad para todos los espectadores.
3
Step 3
Añade el Guion para la Generación de Voz en Off
Pega tu guion preparado en HeyGen. La plataforma generará automáticamente voces en off de sonido natural, transformando tu guion en Materiales de Formación dinámicos con narración de alta calidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación en Cerner añadiendo cualquier control de marca como logotipos o colores. Exporta tu vídeo en el formato de aspecto deseado, dejándolo listo para una distribución sin problemas para una formación efectiva de los proveedores.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación Médica Compleja

Transforma los procedimientos intrincados de EMR de Cerner en contenido de vídeo claro y digerible, mejorando en gran medida la educación y comprensión en el ámbito de la salud.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en Cerner para procesos específicos de software EMR?

HeyGen permite la generación eficiente de vídeos de formación detallados en Cerner para procesos complejos de software EMR como el Proceso de Admisión, el Proceso de Alta o la Prescripción Electrónica. Nuestros avatares AI y la funcionalidad de texto a vídeo te ayudan a explicar claramente las funcionalidades clave, Notas y Órdenes.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer un vídeo de formación en Cerner rápidamente?

Para crear rápidamente un vídeo de formación en Cerner, HeyGen proporciona potentes características que incluyen avatares AI, generación de texto a vídeo desde un guion y capacidades de voz en off. También puedes utilizar plantillas prediseñadas y una biblioteca de medios para producir vídeos y materiales de formación en Cerner de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación para proveedores sobre varios módulos de Cerner?

Sí, HeyGen es una herramienta excelente para desarrollar vídeos de formación completos para proveedores adecuados para tu Biblioteca de Vídeos de Proveedores. Te permite cubrir fácilmente diferentes módulos de software EMR de Cerner, asegurando que todos los proveedores reciban una instrucción consistente y efectiva.

¿Es posible personalizar los vídeos de formación en Cerner creados con HeyGen para que coincidan con nuestra marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu organización, colores específicos y fuentes en todos tus vídeos de formación en Cerner. Esto asegura que todos los materiales de formación se alineen consistentemente con la identidad de tu marca corporativa.

