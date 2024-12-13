Creador de Videos de Producto: Crea Videos de Demostración Atractivos

Transforma guiones en videos de demostración atractivos sin esfuerzo utilizando la potente función de texto a video desde guion de HeyGen.

437/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para creadores de contenido y especialistas en marketing ya familiarizados con la edición básica, este video instructivo de 90 segundos, con una estética limpia y moderna y una narración segura, muestra las capacidades avanzadas de HeyGen. Aprende a eliminar fondos de video con precisión y a mejorar tus narrativas utilizando sofisticados avatares de IA, asegurando que tus videos generados destaquen.
Prompt de Ejemplo 2
Los equipos de marketing y agencias que buscan optimizar la producción de videos se beneficiarán de esta demostración profesional de 2 minutos. Presentado con visuales elegantes y una narración clara y concisa, el video destaca cómo HeyGen te ayuda a escalar contenido y aumentar la productividad generando videos de manera eficiente con la funcionalidad de Texto a video desde guion y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin problemas para diversas plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Los gerentes de marca y diseñadores apreciarán este video inspirador de 45 segundos, que presenta visuales creativos y vibrantes y una narración cálida y alentadora. Explora cómo personalizar elementos dentro de las versátiles Plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca, aprovechando la generación eficiente de narraciones y un rico soporte de biblioteca de medios/stock para dar vida a una marca única.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Video de Demostración en Canva

Aprende a crear un video de demostración en Canva de manera rápida y eficiente utilizando las potentes funciones de generación y edición de video de IA de HeyGen.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Inicio de Video
Selecciona entre plantillas de video profesionales o comienza con un lienzo en blanco en HeyGen para iniciar tu proceso de creación de video de demostración.
2
Step 2
Añade el Contenido de Tu Producto
Sube las capturas de pantalla o videos de tu producto, luego utiliza el editor de arrastrar y soltar para organizar elementos y personalizar texto y visuales para tu demostración.
3
Step 3
Aplica Narraciones y Avatares de IA
Utiliza las herramientas de IA de HeyGen para generar narraciones profesionales desde tu guion o incluso añadir avatares de IA para presentar tu video de demostración de producto.
4
Step 4
Exporta Tu Demostración Completada
Revisa tu video de demostración finalizado, luego expórtalo en la relación de aspecto y calidad deseadas para mostrar tu producto en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa Demos de Capacitación e Instrucción

.

Mejora el contenido educativo y aumenta la retención creando videos de demostración dinámicos y fáciles de entender para propósitos de capacitación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación y edición de videos?

HeyGen simplifica el proceso de creación y edición de videos con potentes herramientas de IA, transformando tu texto en video rápidamente. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y las extensas plantillas de video te permiten personalizar elementos sin esfuerzo para obtener un resultado de calidad profesional.

¿Utiliza HeyGen avatares de IA para el contenido de video?

Sí, HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA para dar vida a tu contenido, junto con la generación de narraciones realistas. Esto te permite producir videos generados de alta calidad y atractivos directamente desde tu guion.

¿Qué opciones técnicas de marca y exportación ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores preferidos sin problemas en tus videos. También puedes exportar tu video en varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que tu contenido esté optimizado para cualquier plataforma.

¿Puede HeyGen soportar flujos de trabajo avanzados de edición de video?

Absolutamente, HeyGen ofrece características como una línea de tiempo de múltiples pistas para un control preciso sobre tus elementos. También puedes agregar fácilmente subtítulos automáticos e incluso eliminar fondos de video para mejorar tu narrativa visual.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo