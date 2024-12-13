Crea un Vídeo de Formación sobre Pautas de Marca: Impulsa la Coherencia

Empodera a tu equipo con una guía de estilo de marca en vídeo clara. Mantén la coherencia de la marca sin esfuerzo utilizando los controles de marca de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación detallado de 90 segundos para los equipos de marketing y diseño, profundizando en los detalles de los colores y la tipografía de la marca. El estilo visual debe ser dinámico, mostrando ejemplos con texto superpuesto, complementado con una locución clara e instructiva y mejorado con subtítulos para accesibilidad y refuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo práctico de 45 segundos para creadores de contenido, demostrando cómo aplicar las pautas de la marca de manera consistente en redes sociales y diseño web. El vídeo debe utilizar una estética visual moderna y limpia con ejemplos ilustrativos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una locución informativa y concisa que refuerce las mejores prácticas para contenido de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo motivacional convincente de 75 segundos para todo el personal, enfatizando la importancia de la coherencia de la marca y los beneficios de adherirse a las pautas de marca creadas. El estilo visual debe ser atractivo y centrado en la narración, utilizando un tono profesional pero accesible para la locución generada a través de texto a vídeo desde el guion, inspirando un enfoque unificado en toda la organización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Formación sobre Pautas de Marca

Crea sin esfuerzo un vídeo de formación profesional y atractivo que comunique claramente tus pautas de marca a tu equipo, asegurando una representación de marca consistente e impactante.

1
Step 1
Crea el Guion de tus Pautas de Marca
Esboza los elementos clave de tus "pautas de marca" (por ejemplo, uso del logotipo, paletas de colores, reglas de tipografía). Escribe un guion detallado para tu vídeo de formación para aprovechar la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una creación eficiente.
2
Step 2
Selecciona Visuales y un Avatar de IA
Mejora tu vídeo seleccionando visuales apropiados que se alineen con tu "guía de estilo de marca". Elige un "avatar de IA" atractivo de HeyGen para presentar tus pautas de manera clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Mantén la "coherencia de marca" utilizando los "Controles de marca (logotipo, colores)" de HeyGen para incorporar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en tu vídeo de formación.
4
Step 4
Refina y Exporta tu Vídeo
Revisa y finaliza tu vídeo, asegurándote de que refleje con precisión el mensaje de tu marca. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para producir una "guía de estilo de marca en vídeo" de alta calidad adecuada para todos tus canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Clips de Pautas Atractivos

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos que demuestren las pautas de marca para redes sociales, asegurando una aplicación consistente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear un vídeo de formación efectivo sobre pautas de marca?

HeyGen te permite crear de manera eficiente un vídeo de formación sobre pautas de marca transformando tu guion en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA y generación automática de locuciones. Esto asegura que tu guía de estilo de marca se comunique de manera clara y consistente en toda tu organización.

¿Qué elementos específicos de la marca puedo mostrar en un vídeo de HeyGen para mi guía de estilo de marca?

Con los controles de marca integrales de HeyGen, puedes detallar y demostrar meticulosamente elementos esenciales como paletas de colores exactas, tipografía aprobada, uso de fuentes y colocación de logotipos. Esto asegura una alta coherencia de marca en marketing y diseño tanto para redes sociales como para diseño web.

¿Puede HeyGen simplificar la explicación de aspectos técnicos dentro de una guía de estilo de marca?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos paso a paso, permitiéndote explicar claramente aspectos técnicos y directrices complejas. Utiliza plantillas y escenas preconstruidas para desglosar instrucciones intrincadas para demostraciones de productos o especificaciones de diseño en un formato fácil de entender.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para mantener la coherencia de marca en todo el contenido de vídeo?

HeyGen es ideal para mantener la coherencia de marca a través de sus robustos controles de marca, que te permiten integrar tus logotipos específicos, colores de marca y elementos visuales directamente en cada vídeo. Esto asegura que todo el contenido de vídeo se adhiera estrictamente a tus pautas de marca establecidas.

