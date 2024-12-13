HeyGen simplifica la producción de varios vídeos instructivos, desde la formación en TI hasta la formación en RRHH, proporcionando una plataforma fácil de usar que combina herramientas impulsadas por AI con una robusta biblioteca de medios. Nuestra plataforma te ayuda a generar proyectos de vídeo de alta calidad de manera eficiente, mejorando la retención de información en todas las categorías de formación.